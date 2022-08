Nicolas Cage y su extravagante vida con animales: se drogó con su gato

Nicolas Cage es un actor de lo más peculiar y no solo por la manera de prepararse sus personajes para las películas si no también por sus extravagantes experiencias o posesiones que ha tenido a lo largo de su vida. Aunque se dice que él que ama mucho el dinero y las propiedades (se compró dos islas, en 2007 se compró 22 coches, y entre 2002 y 2012 compró 15 casas), también es fanático de los animales.

Si hacemos un repaso de los animales que ha tenido el actor a sus 58 años, podemos encontrar algunas mascotas tan exóticas como serpientes, gatos, peces, un pulpo, cuervos o tortugas.

En su día, la revista GQ mantuvo una entrevista con el actor y la hizo con su gato de la raza Maine Coon, del cual dijo que "es tan amable y cariñoso. A veces me rodea con el brazo cuando está durmiendo y creo que es mi mujer…”.

Los animales de Nicolas Cage

Serpiente de dos cabezas

Una vez, el actor tuvo una serpiente que tenía dos cabezas. La compró por 80.000 dólares después de soñar con un águila de dos cabezas. Pero era un doble problema alimentar al reptil, así que lo donó al Zoológico Audubon en Nueva Orleans.

Calavera de dinosaurio

En una puja pagó hasta 350.000 dólares en una calavera de dinosaurio por la que también pujaba Leonardo DiCaprio. Por desgracia para él tuvo que devolverla al gobierno de Mongolia cuando se descubrió que la calavera había sido desenterrada ilegalmente y que pertenecía al patrimonio nacional mongol.

Un gato con el que se drogó

Un amigo dejó una bolsa de setas alucinógenas en su casa y Cage pilló a su gato comiéndoselas “vorazmente”. “Así que pensé 'Qué demonios, será mejor que le acompañe'. Me pasé horas tumbado en la cama y él se quedó tumbado en un escritorio enfrente de mí, mirándonos a los ojos, sin movernos. Pero él me miraba y yo no tenía la menor duda de que era mi hermano”, afirma uppers que contaría después.

Cobras albinas

El actor, amante de los reptiles, tuvo dos cobras albinas gigantes pero afirmó en el programa de David Letterman que intentaron hipnotizarle y temió por su vida. El vecino que vio el programa lo denunció a las autoridades y tuvo que donarlas a un zoo.

Un cuervo parlante

El cuervo de Cage vive dentro de un domo geodésico en la casa del actor en Las Vegas. No es un ave ordinaria, este volador posee una gran cantidad de plumas blancas en la parte delantera y realmente habla. Afirmó a LA Times que “cuando salgo de la habitación, dice ‘adiós’ y luego ‘culo'”.

Pulpo

En la década de los 80 tenía un pulpo en un acuario y confesó que le ayudaba a ser mejor actor. Según Los Angeles Times, la criatura fue escondido detrás de una roca y Cage quería soltarlo en beneficio de un visitante. Le salpicó tinta en la mano y él respondió: “Qué lástima. Justo cuando empezábamos a llevarnos bien".

Otros animales

El actor también ha tenido un cocodrilo, un lagarto monitor de agua asiático moteado e incluso un tiburón