Detiene su barco para salvar la vida a un pájaro que se estaba ahogando en el mar

Cuando navegamos en alta mar en muchas ocasiones nos encontramos con objetos o incluso animales que no pasan desapercibidos ante nuestra mirada y tenemos necesidad de rescatar, por ese motivo la tripulación de un barco decidió pararse al ver cómo un pajarito se estaba ahogando. Tenían claro que sin su ayuda no podría seguir viviendo por lo que el marinero Jacob Knowles decidió socorrer al pequeño animal.

Él se considera un gran amante de la naturaleza y durante años ha estado viajando para conocer las costas de su país en barco y gracias a esos momentos ha logrado aprender sobre los peces y las aves del lugar. Todo ocurrió en la costa de Maine (al noreste de Estados Unidos) cuando la fuerte corriente arrastró al pequeño pájaro hasta el barco.

No dudó un momento en rescatarlo mientras otro compañero grababa la escena en su teléfono móvil. El animal estaba completamente exhausto y necesitaba reponer energías con algo de alimento, agua y reposo. Después de descansar, se posó en la cabeza de Jacob: " Estos pequeños son arrastrados a la costa con los vientos del norte en otoño. No pueden aterrizar en el agua y no tienen a donde ir excepto a los barcos. Sacamos a este pequeño del agua a 52 grados y lo llevamos a casa.» Señaló el autor del publicado video en su cuenta de Instagram.