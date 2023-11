Rescatan a Lía, la perra pitbull maltratada dos veces en Ibiza

Hace unos días contábamos en Mascotíssimas la historia de Lía, un perra de la raza pitbull que fue apartada de sus dueños después de que fueran denunciados por maltrato animal al permitir que su mascota viviera en una pequeña azotea en pésimas condiciones atada y con bozal, algo que a día de hoy está gravemente penalizado por la Nueva Ley de Bienestar Animal que entró en vigor el pasado 29 de septiembre. Por si fuera poco, también grabaron imágenes del animal siendo maltratado por su dueño.

Lía estuvo en una fundación de la isla donde intentaron socializarla y cuidarla como se merecía mientras el Ayuntamiento de Sant Antoni aprobaba alguna resolución, esperando que fuera entregada a una nueva familia que la tratara como un miembro más de la familia.

Pero por desgracia para la pequeña pitbull, volvió a las manos de su antigua familia: "por decisión del Ayuntamiento de Sant Antoni y la resolución de justicia de no considerar el maltrato animal a pesar de todos los informes presentados, la cachorra de Pitbull ‘Lía’ ha sido recogida por su dueña después de haberle concedido la licencia de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP)".

El problema volvió cuando Lía, al llegar nuevamente a su antiguo hogar, la encerraron y ataron en la misma terraza. Fue entonces cuando los ibicencos se movilizaron para intentar volver a rescatar a Lía. Fue Dani Esteve, el fundador de Desokupa (la empresa española especializada en la mediación con okupas, inquilinos, ocupantes precarios y pisos compartidos para la recuperación de inmuebles), quien amenazó al dueño de Lía para que devolviera voluntariamente a la perra: "Tienes tres días para entregar voluntariamente el perro a quien tú quieras, a una casa de acogida o particular. Si no, dentro de unos días yo tengo un operativo de desocupación en Ibiza y creo que saldremos juntos a pasear a la perrita y me la entregarás voluntariamente”, decía en un vídeo publicado en su perfil en redes sociales.

Desokupa se encargó del rescate

Dani Esteve, junto a la Policía Municipal, se encargó de rescatar a Lía y a otro gatito del mismo propietario quien finalmente los cedió. La cara de felicidad de Lía lo dice todo y desde ese momento, ambos animales buscaban un hogar junto a una familia que realmente los quisiera.

La adopción de ambas mascotas ha sido inmediata y ya tienen una familia con la que ser felices para siempre.