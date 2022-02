El asombroso parecido de estos perros a personajes famosos

Los animales guardan cierto parecido con los humanos ya no solo en su comportamiento si no también en su físico, y si no te lo crees, en Mascotíssimas hemos preparado una selección de perros que se parecen a personajes famosos (ya sean actores, personajes de tv e incluso políticos).

El asombroso parecido de perros a personajes famosos

Un hombre en Ucrania encontró un perro cuya mirada y forma de cara recordaba muchísimo al presidente de Rusia Vladímir Putin. El perro, que se encontraba en el centro de Kiev y se piensa que es una mezcla entre un terrier de Staffordshire y un pastor alemán, aunque no está muy claro.

El multimillonario empresario inglés Richard Branson fundador de la marca Virgin y del Virgin Group, tiene un doble perruno. A su vez, este perro tiene un cierto aire a Yoda de La Guerra de las Galaxias.

Este perro parece ser el clon mismo del personaje de Star Wars, Chewbacca. No hay photoshop en su look aunque probablemente le habrán añadido la banda metálica en el pecho para un mejor efecto.

A pesar de que Sid era un oso perezoso que protagonizaba "Ice Age, la edad del hielo", no podemos negar que tiene un gran parecido a este galgo. El cuello extremadamente largo, los ojos un poco saltones y las orejas inclinadas nos hace recordar a este querido personaje de dibujos animados.

El primo Eso era un personaje ficticio miembro de la serie de televisión y películas de The Addams Family. Si tuviéramos que buscarle un parecido con algún perro, no cabe duda que sería este galgo afgano.

El parecido del popular actor John Travolta con este cruce de pitbull de ojos azules es simplemente espectacular.

Nunca antes un perro se había parecido tanto al actor Samuel L.Jackson, y probablemente el dueño de esta mascota quiso sacarle provecho a la imagen de la izquierda y convirtió a su bóxer en el famoso actor. Solo tuvo que ponerle un gorro y unas gafas, look que ha llevado Samuel L.Jackson en más de una ocasión.

Si tuviéramos que quedarnos con un solo parecido de la lista, probablemente sería este. El parecido con el actor Richard Gere es increíble, tanto así, que estamos seguros de que serías capaz de averiguar a qué actor se parece este canino si solo pusiéramos la imagen de la derecha.