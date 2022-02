Un criador de bulldog francés modifica a los perros para que sean más saludables

El perro de la izquierda es Arnie, un ex perro de exhibición de AKC. Recientemente os contamos su triste historia en Mascotíssimas. Él era un perro físicamente perfecto pero tenía serios problemas de salud. En concreto, "no podía respirar, no podía comer, no podía dormir y no podía jugar", contaba Heather Hanna, la persona que le salvó la vida.

El perro de la derecha es Flint, otro bulldog francés que fue criado en los Países Bajos por Hawbucks French Bulldogs , un criador que intenta establecer una nueva plantilla más saludable para los Bulldogs franceses.

Esta historia también la conocimos gracias a la página Pedigree Dogs Exposed. Ambos perros son bulldog francés de pura raza pero en la fotografía se puede ver una gran diferencia entre ambos. El de la izquierda ha sido exclusivamente criado para cumplir con la actual interpretación del estándar de la raza, mientras que el de la derecha es el resultado de un perro más moderado cuyo criador piensa que la buena salud es más importante que la moda.

Tal y como cuentan desde la página, "algunas personas están tan apegadas al tipo de perro que se ve en las exhibiciones de hoy que prefieren a Arnie, o se sorprenden más por el hocico comparativamente largo de Flint. Incluso algunos criadores han llegado a decir que "el de la izquierda para mí, es un bulldog francés y lo que veo y amo en un bulldog francés, el de la derecha, no" escribió un criador.

Y luego esto: "¡Definitivamente preferiría la izquierda sobre la derecha! La derecha es un ejemplo repugnante de la raza".

Es cuestión de moda

A pesar de lo que puedan decir los criadores actuales, en 1914 los campeones se parecían más al bulldog de la derecha que el de la izquierda. En concreto, el ejemplar que vamos a mostrar a continuación fue campeón en 1914.

Estos perros tienen multitud de problemas. Desafortunadamente, la estenosis (fosas nasales pellizcadas) es casi omnipresente en la versión de exhibición de la raza, lo que aumenta el riesgo respiratorio.Como informa Pedigree Dogs Exposed, según investigaciones recientemente publicadas no existe una correlación absoluta entre ninguna característica física y las dificultades respiratorias (hay una panoplia de factores contribuyentes que interactúan, que incluyen la circunferencia del cuello/pecho, la obstrucción intranasal, la estenosis, el tamaño de la tráquea y la obesidad).Pero como dice David Sargan, del equipo de investigación BOAS de Cambridge : " Creo que la cría de fosas nasales sanas y abiertas, cabezas más largas y menos anchas, formas corporales menos cuadradas y menos piel mejoraría las razas [extremadamente braquicefálicas]".