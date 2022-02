La triste historia de Arnie, el bulldog francés de exhibición abandonado por sus graves problemas de salud

No es ninguna novedad que los perros hayan sido modificados genéticamente durante años hasta conseguir diferentes cambios. La mayoría de ellos han sido modificados con el objetivo de mejorar su estética sin tener en cuenta que eso podría dañar su salud.

En otra ocasión, en Mascotíssimas hicimos una lista con las razas que habían sido más modificadas genéticamente y entre ellas encontramos el bulldog. Tanto el francés como el inglés son dos de las razas con más problemas de salud, presentando una gran cantidad de enfermedades hereditarias. Como otros perros de nariz chata, presentan el síndrome del perro braquicéfalo (obstrucción de las vías respiratorias).

La triste historia que contamos hoy habla sobre Arnie, un bulldog francés que era perfecto para sus criadores físicamente pero tenía graves problemas de salud y terminaron abandonarlo. Esta historia fue contada por Pedigree Dogs Exposed, quienes recibieron un correo contando la historia de este cachorro.

La triste historia de Arnie, el bulldog francés perfecto pero con problemas de salud

"Tengo tres frenchies propios y hago rescate de bulldogs franceses aquí en Estados Unidos. Durante muchos años, había aceptado que los problemas de salud graves que sufren los perros braquicéfalos estaban bien, porque son "normales" para la raza. Pensé que roncar era normal. De hecho, me gustaba explicarle a la gente que se había convertido en mi ruido blanco. Pensé que los ataques de estornudos inversos eran normales (...) estaba equivocado".

Así comienza el duro relato sobre esta raza: "Hace aproximadamente un año recibí a un pequeño que padecía el síndrome braquicefálico severo de las vías respiratorias. Todos mis frenchies sufren en varios grados, ninguno de los cuales es aceptable, pero él era un caso especialmente grave porque no podía respirar, no podía comer, no podía dormir, no podía jugar... Su nombre es Arnie y nunca debió haber nacido".

Este bulldog era de exhibición de AKC y estaba ganando muchos espectáculos, hasta que ya no pudo mantener el peso para el ring de exhibición. Este fue el motivo por el que sus criadores lo abandonaron. "Me dijeron que el problema es que era quisquilloso con la comida. No tenía idea de lo que me esperaba, pero los caprichos para comer no eran el problema" dice Heather Hanna, la persona que lo rescató.

Durante el primer año y medio de su vida, los criadores de Arnie lo mantuvieron con prednisona para tratar de encubrir sus problemas de salud, para que pudieran seguir mostrándolo y criándolo. Aparentemente esto es algo común. "Me di cuenta de que algo andaba mal con él casi de inmediato. Si se acostaba para intentar dormir, comenzaba a asfixiarse, por lo que intentaba dormir de pie, sentado o con la cabeza apoyada en algo" cuenta Hanna a Pedigree Dogs Exposed.

Intentaba dormir de pie para respirar mejor

Heather Hanna lloraba porque no era capaz de ayudarlo: "a veces simplemente colapsaba por lo que supongo que era agotamiento y se orinaba, solo para ponerse de pie y tratar de dormir". Tuvo que acudir al veterinario y a pesar de cortarle el paladar, abrirle las fosas nasales y quitarle los sáculos, Arnie no podía respirar.

Tras muchos intentos, lo llevó a Alemania para que un especialista lo viera y lo operara. El bulldog francés sufrió un paro cardíaco aproximadamente a la mitad de la cirugía. Les tomó 20 minutos resucitarlo. El doctor le dijo que Arnie tenía una de las vías respiratorias más obstruidas que jamás había visto.

Tras la operación, su cambio de vida fue radical: "Pasó de tener que luchar por todas y cada una de las respiraciones, a poder respirar tranquilo. Es como si mi pequeño despertara de una pesadilla. Sus ojos cambiaron: ahora hay una luz en ellos que alguna vez estuvo ausente. Apenas podía hacer un breve paseo para ir al baño antes y ahora puede correr y jugar".