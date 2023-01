Un cazador mata a un perro cruzado con malamute pensando que era un coyote

La triste historia de Hunter tuvo lugar en Pennsylvania (al noreste de Estados Unidos) el pasado sábado 7 de enero cuando el animal, un perro de ocho años de edad cruzado con la raza malamute, murió al ser disparado por un cazador que teóricamente pensaba que era un coyote.

Todo empezó cuando sobre las 10 de la noche su dueño Chris salió a pasear por un sendero con él y otro de sus perros de la raza pastor alemán. Solían ir casi cada día y Chris nunca perdía de vista a sus mascotas e incluso los soltaba para que corrieran un poco pero de repente se encontró con un grupo de cazadores al enterarse que había una extensión de la temporada de caza. En ese momento, Chris avisó a los cazadores que estaba con dos perros grandes e incluso les informó del lugar donde estarían.

Así lo denunciaba por Facebook su mujer, Jennifer Heller, quien aseguraba que sus perros salieron de casa con collares y arneses reflectantes: " se puso allí collares y arneses reflectantes brillantes y se dirigió al sendero muy común para caminar cerca de nuestra casa. No había coches en la puerta del sendero. Comenzaron en algún momento porque no había nadie alrededor, los desató pero los mantuvo cerca. Están entrenados para responder a su silbato".

Al parecer, los cazadores comunicaron a su grupo que un hombre y 2 perros grandes estaban en el área, pero rápidamente Hunter fue disparado en el estómago por un cazador con una mira telescópica en su rifle: "Mi esposo gritó "¿Quién le disparó a mi perro?""

Subieron rápidamente al animal en un coche y lo llevaron al veterinario pero por desgracia el animal falleció por el camino: "¡Sufrió dolor durante unos 20 minutos! El cazador que le disparó no se disculpó, no se acercó a nosotros para preguntarnos si hay algo que necesitemos. Otros miembros de su grupo llamaron para ver cómo estábamos. El cazador solo dijo que pensé que era un coyote. Quiero que este cazador pierda sus privilegios de caza durante algunos años y tenga que tomar un curso de seguridad para cazadores antes de que pueda volver a cazar. Quiero ayudar a educar a los cazadores con fotos reales en color de la diferencia entre un perro mascota y un coyote. Hunter era tan amado por tanta gente y no debería haber terminado con su vida" escribió Jennifer muy afectada.