Un curioso zorro se cuela en un jardín pero el gato le da el susto de su vida

Tik Tok se ha convertido en la red social por excelencia en la que podemos ver contenidos de todo tipo. Tik Tok se encarga de viralizar como nadie algunos vídeos, de tal manera que pueden llegar a millones de visualizaciones en tan solo unos días.

Esto es lo que le ha pasado a la usuaria @yolandamartinez2946 cuyo vídeo ha alcanzado ya las 4 millones de reproducciones. En él se aprecia cómo un curioso zorro se acerca sigilosamente por la puerta trasera del jardín sin tener la menor idea de que pronto se llevaría "el susto de su vida".

En dicha grabación se aprecia cómo el gato está sentado tranquilamente dentro de la casa cuando de repente ve un intruso por la otra puerta, que al ser de cristal le permitía ver todos sus pasos. El zorro curioso se acercó demasiado a la entrada, pero tras un gesto lento, el gato respondió rápidamente saltó sobre él chocándose con el cristal.

El zorro pegó un salto y salió del jardín corriendo. La usuaria de Tik Tok subía junto al vídeo una frase que pronto tendría numerosas respuestas: "pobre zorro el susto que se llevó". Entre los comentarios más populares podemos leer: "Me asusté junto al zorro", "el zorro solo? porque casi se me sale un pulmón por la boca", "parece que el zorro no fue el único en llevarse un susto", "Aquí podemos conjugar fácilmente el verbo saltar: El saltó, yo salte, tu saltaste, todos saltamos", entre otros.