Comedy Wildlife Photography: Estas son las fotos más divertidas de los animales en 2021

Los premios conocidos como "Comedy Wildlife Photography" cada año dejan imágenes muy divertidas sobre el increíble mundo animal. Este concurso muestra a animales de todo los continentes capturados en el momento perfecto, ya sea porque muestran a un grupo de pingüinos haciendo surf o bien a otros animales en posturas inolvidables.

Todos los fotógrafos participantes compiten por hacerse con el galardón de la fotografía de la naturaleza salvaje más divertida del año. Esta es ya su séptima edición y el plazo para la presentación de estos trabajos continuará abierto hasta el próximo 30 de junio, cuya inscripción es gratuita.

Cada participante podrá aportar hasta 10 imágenes distintas para incluirlas en cada una de las 10 categorías en las que se divide la competición. Además, será una causa benéfica ya que cada año colaboran los organizadores donan parte de sus ingreses. Durante la edición, se donará el 10% de sus ingresos a Save Wild Orangutans, una iniciativa que protege a los orangutanes salvajes en el Parque Nacional Gunung Palung, Borneo y sus alrededores.

Estos premios también pretenden crear conciencia sobre la necesidad de proteger y conservar la naturaleza y la fauna, ya que tal y como afirma Paul Joynson-Hicks, el cofundador de los premios, " gran parte de la vida silvestre que se muestra en estas imágenes enfrenta amenazas a sus poblaciones y hábitats que son desgarradoras. Con esta competición queríamos captar la atención y el apoyo de las personas a través del humor. Para proteger a los animales, necesitamos que las personas se enamoren de ellos. Creemos que estas maravillosas instantáneas muestran un lado de la vida salvaje que no solemos ver. Nos recuerdan la belleza y el lado cómico de nuestro mundo natural que necesita protección".

Selección de fotografías del concurso

-Con cara de lunes: Fotografía de Andrew Mayes. "Tomé esta imagen mientras fotografiaba a un grupo de estorninos rojos encaramados en un árbol en la Reserva Natural de Rietvlei, en Sudáfrica. ¡Resume perfectamente mi estado de ánimo la mayoría de los lunes por la mañana!"

-Morritos para un selfie: Fotografía de Philipp Stahr. "Esta imagen fue tomada en Curaçao, en el Caribe holandés. Por lo general, es difícil tomar fotografías de los peces cofre: no tienen problema con que un buceador se acerque, pero si muestras interés siempre te dan la espalda y no la cara, por lo que intenté nadar a medio metro por encima del pez y no le mostré ningún interés. Tenía mi cámara no frente a mí, sino debajo, en mi pecho, apuntando hacia la parte inferior. Cuando llegó el momento adecuado, giré la cámara 90 grados hacia el frente, apunté y disparé, esperando tener el pez enfocado. ¡Nunca esperé sacar sus hermosos labios tan de cerca!"

-Esta playa es para surfear: Fotografía de Tom Svensson. "Estos pingüinos estaban surfeando sobre las olas y se veían tan felices...".

-Piernas para qué os quiero: Fotografía de Lea Scaddan. "Dos canguros grises occidentales estaban peleando y uno falló al darle una patada en el estómago a su contrincante".

-¿Y tú te haces llamar fotógrafo?: Fotografía de Giovanni Querzani. "Un cachorro de león en el Parque Nacional del Serengeti, Tanzania, aparentemente se ríe de mis habilidades fotográficas".

-Yoga en el humedal: Fotografía de Kt Wong. "Un avetoro amarillo se esforzaba mucho por ponerse en una posición cómoda de caza. Obtuve esta foto cuando estaba entre 2 tallos de flor de loto".

-Houston, tenemos un problema: Fotografía de Txema García. "Este pez se sorprende de su mala fortuna tras haber sido atrapado por un pájaro pescador".

-Es viernes: Fotografía de Lucy Beveridge. "Una gacela saltarina del cabo joven, todo orejas y piernas delgadas, atrapada en el aire mientras el sol comenzaba a salir sobre el Parque Transfronterizo Kgalagadi. No hay mucha información sobre por qué los Springboks saltan de esta manera, pero algunas teorías sugieren que es una forma de mostrar aptitud y fuerza para protegerse de los depredadores y atraer parejas. También se dice que esta especie de gacela salta de alegría!"