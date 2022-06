Un gato se hace literalmente el muerto para seguir durmiendo y se hace viral

Manuela Nieto, o como se hace llamar en Tik Tok @karmanuela, es una joven que compartió un vídeo en la red social llegando a convertirse viral en tan solo unos días. y todo gracias a su gato, quien parece hacerse el muerto en el momento que le intenta despertar por activa y por pasiva.

En la grabación, el felino duerme plácidamente y no reacciona ante ninguno de los toquecitos que le da Manuela. Ella le agarra por la cabeza, cuello y patas, e incluso, le tira de la oreja en varias ocasiones puesto que de esa manera siempre se despierta, pero en esta ocasión nada parece funcionar.

Tal y como Manuela aclaraba en el vídeo, "pensé que mi gato estaba muerto porque no reaccionaba a nada. Esto no es maltrato animal jaja solo quería lograrlo despertar". Tras casi un minuto y decenas de intentos, el gato por fin despierta. Este vídeo ha sido compartido también en otras redes sociales como Facebook y Twitter y rápidamente se hizo viral. Tan sólo en TikTok lleva casi 16 millones de visitas, obteniendo casi 2 millones de "Me gusta" y más de 13.000 comentarios.

A pesar de haber hecho el vídeo de forma irónica, muchos han criticado la manera de actuar de la chica con su gato Toulouse de 14 años, algo a lo que ella ha respondido con: " Los Gatos tienen un punto del sueño en el que duermen demasiado profundo, Toulouse básicamente siempre duerme así. y no le pasó nada, no sean tan dramáticos con sus comentarios jaja. Está sano y lleno de mucho amor".