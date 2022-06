Este fox terrier es el perro más guapo del mundo según el World Dog Show

Madrid acogió este fin de semana la World Dog Show (WDS), la competición de perros de raza, donde desfilaron 16.500 ejemplares en Ifema Madrid y acudieron un total de 12.000 criadores y 109 jueces de los cinco continentes.

En este macro evento canino todos los criadores perseguían lo mismo, que su perro fuera el más guapo del mundo. Los jueces valoraron la belleza de los perros, coronando como campeón del mundo absoluto (BIS, Best in Show) a un Fox Terrier de Pelo Duro llamado Funfair Foxhouse. El segundo puesto ha sido para un Bulldog Inglés llamado Amen Ra Palo Seco y el tercer lugar ha sido para un Teckel Miniatura de Pelo Duro, apodado Bottom Shaker the Greatest Picture.

En las pruebas debían mostrar su morfología, sociabilidad o trabajo, en clasificaciones que van en función de varios criterios: primero ser el mejor de cada raza por sexos, después de cada raza (machos y hembras), a continuación de cada grupo para finalmente imponerse a los ganadores por grupos en la gran final. De ahí ha salido el BiS de la World Dog Show 2022.