Escalofriante imagen del momento que una ballena engulle a dos mujeres que hacían Kayak

Julie McSorley estaba haciendo kayak junto a su amiga Liz Cottriel en la bahía de San Luis Obispo en California. Ambas estaban observando cómo las ballenas se alimentaban de peces. Esta no era la primera vez que McSorley había salido a ver estos animales, por lo que cuando su amiga fue a visitarla, le preguntó que si quería ir a ver el espectáculo natural. “Su reacción fue: 'No, no me gusta el océano. Me asustan los tiburones. Me asusta todo lo que no puedo ver en el agua'. Y yo, ignorantemente, le dije: 'Oh, nunca te van a dejar. Los kayaks son muy estables. Nunca he tenido un problema'", dijo McSorley a medios estadounidenses. "Así que, de mala gana, vino conmigo solo para tener una nueva experiencia".

Una enorme ballena emergió del agua abriendo la boca y llevándose todo lo que encontró a su alrededor, entre ellas las dos mujeres cuyo kayak además había volcado del impacto con el animal. El vídeo fue grabado desde diferentes puntos de vistas y según el ángulo desde el que se ve, puede parecer que se las traga mientras que en otro parece que simplemente se caen del kayak y terminan en el agua.

Todo ocurrió en pocos segundos: "No pensamos que estábamos tan cerca, pero definitivamente estábamos justo en el área en la que no deberíamos haber estado, así que aprendí mi lección, a lo grande". Las personas que también acudieron a ver a las ballenas pensaron que estarían muertas, pero de repente salieron de la superficie puesto que la ballena las escupió notando que no eran comida.

"Una vez que estuvimos en el agua, no sabíamos dónde estábamos, si estábamos debajo de la ballena, si las ballenas nos succionaron", dijo.

"Nos decían: '¡Estabas en la boca, estabas en la boca de la ballena!". dijo MacSorley. "Pero no teníamos idea en ese momento. Y realmente no nos dimos cuenta hasta que vimos el video más tarde".