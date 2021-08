Este es el motivo por el que aúllan los perros

-Dolor: Los perros con dolores crónicos no suelen quejarse o llorar por ello. Sin embargo, el dolor agudo, como un dolor intenso que empieza a padecer un perro artrítico, puede hacer que intente expresar su incomodidad. Si tu perro no tiene una afección que le cause dolor, pero gime y se queja, la mejor manera de saber lo que está ocurriendo es ir a visitar el veterinario.