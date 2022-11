Un perro advierte a través de múltiples señales a su dueña que no se acerque a él y termina mordiéndole la cara

Tener un perro como mascota va más allá de alimentarlo y pasearlo. También es entender sus necesidades, saber comprender su lenguaje corporal y las señales que te envía para realizar algún tipo de actividad o no. Es muy importante comprender que cualquier perro (da igual la raza que sea) puede llegar a ser capaz de hacerte daño si te advierte que no se siente cómodo en ese momento y tú sigues realizando acciones que no debes.

El vídeo que enseñamos hoy en Mascotíssimas se ha convertido en viral en las redes sociales debido a que muestra cómo un Golden Retriever muerde a su dueña mientras ésta le está grabando. A pesar de que muchas personas piensan que la raza Golden Retriever es tranquila, cariñosa y nada agresiva, lo cierto es que como hemos mencionado anteriormente, cualquier animal que se sienta atacado o incómodo puede llegar a sacar los dientes y morder (aunque tal y como verás a continuación, la intención de este perro era simplemente advertir a la chica que le dejara en paz).

La cuestión es que para entender el motivo por el que el animal ha cometido este acto es importante analizar el comportamiento previo de la chica. La educadora argentina canina Mariel ha querido analizar este vídeo a través de su perfil de Instagram donde comenta que "los perros nunca muerden de la nada".

En vídeos anteriores a la mordida se puede ver cómo el perro advierte con múltiples señales que no se siente cómodo con las bromas de su dueña: hostigamiento constante por parte de la humana, gritos y situaciones estresantes con el objetivo de hacer vídeos graciosos. La chica parece no tomarse en serio que el perro enseñe los dientes, pero tal y como comenta la educadora canina "cuando se ignoran las señales, van en aumento porque ya no les alcanza con avisar. La situación no se detiene y se rompe la confianza y el vínculo.

La chica del vídeo no solo molesta a su mascota si no que incluso llega a hacerle cortes de manga y le mete las manos en la boca, provocando que el animal muerda su cara (no de manera agresiva). La joven ha llegado a decir que su perro "se ha vuelto malo" aunque muchos coinciden en las redes sociales que su perro se ha "cansado de ella".