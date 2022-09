Un perro juega a la pelota con una foca en la orilla de la playa

Muchas personas consideran que las focas son "los perritos del mar" junto a los delfines. Son animales juguetones, que les gusta la interacción con los humanos y también con otros animales. Así lo pudo observar el fotógrafo de surf Dave Nelson, quien encontró una inusual escena en la playa de Santa Cruz el pasado fin de semana del 5 de septiembre.

El hombre estaba jugando con su perro a tirarle una pelota al mar para que entrara a buscarla cuando de repente vio que se acercaba un gran animal. Rápidamente se percató que se trataba de una preciosa foca que, al parecer, solo quería jugar con su mascota.

En el vídeo que él mismo ha subido a su cuenta en la red social de Twitter se aprecia cómo la foca está muy cerca de la orilla mirando la dirección donde irá la pelota. Cuando Dave la lanza, rápidamente empieza a nadar con el objetivo de agarrarla, aunque no se esperaba que el rápido perro (que además está en muy buena forma física) se le adelantara por la arena y entrase rompiendo la ola mientras agarraba la pelota.

La foca intenta perseguir al perro pero este es más rápido y consigue salir del agua con su trofeo en la mano.

Surf photographer Dave Nelson got a video of a seal chasing after a ball with his dog on the beach in Santa Cruz. pic.twitter.com/VU8KOmRaQZ