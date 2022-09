Un perro rompe una silla y todos sus amigos le señalan como culpable ante su dueño

Tik Tok nos regala momentos inolvidables con los animales y el vídeo que os mostramos hoy en Mascotíssimas es uno de ellos. En él se puede ver a un grupo de cinco perritos que están sentados frente a una silla que ha sido completamente mordida. La escena está siendo grabada por el dueño, el cuál pide un responsable de los hechos.

Todos los perros ponen la cara de "a mí no me mires que yo no he sido el culpable" hasta que el dueño pide que digan quién ha sido. Tras varios intentos, uno de los perros (el concreto el de la raza labrador color canela de la izquierda) levanta su pata y se la pone en la cabeza a su compañero.

Los demás, hacen lo mismo, dejando claro que solo hay un responsable de los acontecimientos. Esta escena fue subida a la red social Tik Tok por el usuario @hanan_elkon y ha sido vista ya por casi 30 millones de personas en todo el mundo.

No cabe la menor duda de que escenas como estas dejan claro que los perros son capaces de entender lo que dicen los humanos. Este momento ha sido de lo más enternecedor a la par que divertido en las redes sociales, por lo que rápidamente se volvió viral.

Ahora, Hanan ha aprovechado para subir más contenido de sus perros con escenas similares, como por ejemplo este de unas tijeras rotas en las que tres de los perros se delatan los unos a los otros sin dejar claro quién ha sido el culpable.