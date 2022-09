Razas de perros que no podrán viajar en AVE con la nueva prueba piloto de Renfe

Cada vez son más las empresas que están intentando cubrir las necesidades de las personas que tienen mascota y una de ellas es Renfe, que a partir del próximo martes 13 de septiembre llevará a cabo una prueba piloto para viajar con perros grandes de hasta 40 kilos en los trenes AVE y Larga Distancia en una selección de trenes en la ruta Madrid-Barcelona.

La prueba tendrá una duración de tres meses y se espera que sea exitosa. A día de hoy, la compañía permite viajar con animales pequeños de hasta 10 kilos y siempre dentro de su jaula o transportín, limitado a una por persona, así como los perros de asistencia o guía sin limitaciones de peso o forma de transporte.

Razas de perros que pesen más de 40 kilos

Durante esta prueba piloto se permitirá un perro grande por viajero, con un máximo de dos perros grandes por tren, en un solo coche y siempre en un espacio fijo de dos plazas determinadas, según informaron el pasado mes de julio en un comunicado.

Entonces, ¿qué razas de perros podrían viajar?. La empresa no especifica qué razas pueden o no viajar en sus trenes pero al limitar el peso, es más que probable que algunas razas de tamaño gigante no tengan la oportunidad de vivir esta experiencia.

Este podría ser el caso de algunas como el Gran Danés, el Mastín Español, el Dogo Argentino o el San Bernardo, puesto que todos ellos en su edad adulta suelen pesar más de 40 kilos.

Tal y como hemos informado, de momento esto es tan solo una prueba piloto y según los resultados probablemente Renfe se planteará modificar o no las condiciones e incluso si lo implanta para otros recorridos.