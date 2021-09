Los perros, modelos de la nueva campaña de Zara

Las mascotas lo son todo para nosotros. Tratamos de cuidarlas y mimarlas porque son uno más de la familia. Inditex lo sabe muy bien y es por ello por lo que los perros se han convertido en los modelos de la nueva campaña de Zara, el buque insignia del grupo.

Ya en febrero de 2021 lanzaron la primera colección del grupo de ropa y complementos para nuestros peludos con una divertida campaña en la que los caninos derrochaban estilo en cada pasito que daban junto a las modelos que eran sus verdaderas dueñas.

La imagen con la que Zara presenta su nueva colección de otoño/invierno llama poderosamente la atención por la diversidad que se ve en una sola imagen: hombres y mujeres de diferentes edades y distintos países. Pero en otra de las imágenes tratan de mostrar lo que verdaderamente es importante: los perros. Los modelos llegan a pasar desapercibidos en alguna de las fotografías vistiendo todos de negro y dando los animales color a la campaña.

"The New Pet collection Zara AW21". Así se llama la nueva colección para nuestros peludos que viene cargada de nuevas ideas para que tu mascota sea la más "cool". Desde chubasqueros para la lluvia, pasando por jerséis hasta llegar a los chaquetones. Los accesorios como placas identificativas de diferentes formas, collares o correas no han faltado en esta preciosa colección.

Accesorios para ir a juego con tu mascota

Alguno de los accesorios están pensados exclusivamente para que tanto el dueño como su mascota vayan en sintonía. Como es el caso de este hombre que lleva un gorro a juego con el jersey del perro.

Como este caso, encontramos varios más en la nueva colección. Y aunque no todas las prendas están todavía disponibles (como el caso de este adorable beanie de punto con pompón que mostramos en la siguiente imagen), puedes dejar tu correo para que te envíen una notificación para cuando esté a la venta en el apartado derecho "coming soon" avísame.

Por el momento, si Zara ya te ha creado la necesidad de comprar algo para tu peludo y el tiempo empieza a acompañar con estas prendas, puedes acceder a más de los 20 productos disponibles con un precio que varía desde los 7,95€ hasta los 29,90€. Las tallas varían en función de las prendas (desde la XXS hasta la XXL).

Si estás interesado/a en acceder a la colección, puedes hacerlo a través de este enlace. Lo que han dejado claro es que una vez más la firma ha conquistado nuestros corazones y la de nuestros peludos, consiguiendo ser el centro de atención y estar en boca de todos.