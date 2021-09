La Palma: Mientras unos abandonan a sus mascotas, otros duermen con ellas en el coche

Desde el pasado domingo 19 de septiembre el volcán de La Palma entró en erupción y más de 200 efectivos de la Guardia Civil y 90 de la Policía Nacional trabajan para evacuar a las personas en zonas de riesgo y también a los animales. Hasta el momento, más de 6.000 personas han tenido que ser desalojadas de sus hogares, dejando atrás toda su vida: ropa, recuerdos e incluso a sus mascotas.

Nos encontramos ante situaciones completamente excepcionales y desde La Palma miles de personas están viviendo los momentos más duros de sus vidas. Ya vimos cómo la Guardia Civil sigue rescatando sin descanso a los animales de la isla, pero por desgracia hay otros casos que han indignado las redes sociales.

Las imágenes difundidas por Cuatro al día en las que se muestra cómo un vecino de El paso dejó a sus mascotas con las jaulas abiertas y agua mientras la lava estaba muy cerca de su casa, ha provocado la indignación en las redes sociales. Tanto así, que PACMA solicitó al programa que dieran la ubicación exacta para que las autoridades pudieran rescatar a los animales.

Por suerte, el reportero comunicó a través de sus redes sociales que "la lava no pasó finalmente por ese punto".

Ante la preocupación de muchos espectadores sobre el estado de los perros que aparecieron ayer en uno de nuestros reportajes, quiero aclarar que la lava no pasó finalmente por ese punto. Además, se informó a los cuerpos de seguridad. Gracias por el interés #CumbreVieja #LaPalma — Alejandro Rodríguez (@alejandrogueztv) September 21, 2021

Pedro duerme con sus mascotas en el coche

Por otro lado, Pedro Jiménez no quiso abandonar a sus animales y lleva desde el domingo 19 durmiendo con ellos en el coche porque fue desalojado y no le daban opción de alojamiento con sus mascotas, dándole solo la opción de dejarlos en la perrera. Su historia ha sido desvelada en el programa especial La Palma en nuestros corazones, y aunque este isleño reconoce estar cansado por estar más de 3 días durmiendo allí (además de sumar la pérdida de su vivienda y todos sus recuerdos), no piensa dejarlos en otro sitio en el que no esté él: “He pedido un sitio donde pueda estar con los perros todo el día, no me vale una solución de que los perros se queden aquí y yo me tenga que ir a quedarme al cuartel”.