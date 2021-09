Una mujer reconstruye el pico de un loro y le cambia su vida por completo

El pico es uno de los miembros más importantes del cuerpo de los loros. Lo utilizan en todas las tareas cotidianas de su vida: comer, desplazarse, sujetarse, manipular objetos, etc. Básicamente es como las manos de un ser humano, y si lo perdiera su calidad de vida disminuiría mucho.

Por desgracia, hay muchos loros que pierden el pico a lo largo de su vida, y por ese motivo un grupo de profesionales de Brasil estudiaron a posibilidad de realizar un pico sintético y los resultados han sido muy satisfactorios.

Tal y como cuenta El tierrero, el proyecto del pico artificial iba a mejorar la calidad de vida de un loro que no contaba con su pico natural. Renascer ACN se valió de la experiencia de la veterinaria Maria Ángela Panelli Marchió para crear un nuevo pico hecho con resina plástica. Ella encontró un loro sin pico y decidió reconstruirlo de una forma muy delicada.

Para el pico artificial usó polimetilmetacrilato, un material muy duradero y que no pesa. Es fundamental encontrar el peso adecuado a la prótesis para que al ave le resulte cómodo. Además, la prótesis tampoco puede alterar sus movimientos naturales para realizar su vuelo. Por lo que el diseño debe ser duradero, pero al mismo tiempo equilibrado.

Después de la intervención, el loro ya sentía la su nuevo pico como parte de su cuerpo. Momentos como estos, son realmente únicos en la vida.

La veterinaria Maria Ángela Panelli Marchió decidió documentar cada paso de la intervención e incluso fotografió al loro realizando actividades después de reconstruir su pico como comer, trepar o acicalarse.

Iniciativa bien acogida

Este tipo de iniciativas son importantes para ayudar al ecosistema. Es por esto que la existencia de organizaciones no gubernamentales, es vital en este particular. Esto es debido a que no siguen intereses de sectores políticos, sino que están orientados a una causa de mayor nivel de nobleza.

El loro ha recuperado su rutina, ya que el nuevo pico le permite realizar todas sus actividades sin que presente, problemas aparentes. Aunque el loro tuvo una segunda oportunidad en la vida gracias a su nuevo pico, debe mantenerse en cautiverio siendo observado por la veterinaria que estuvo a cargo del proyecto.

De momento, el loro se encuentra comiendo, acicalándose y realizando cualquier acción que le indique su instinto gracias a su nuevo pico. Por otra parte, la jefe de este proyecto espera poder ayudar a más animales que en alguna ocasión fueron afectados para así poder brindarles una esperanza de vida.