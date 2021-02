Zara se apunta a la 'moda animal' con una colección de ropa para perros

Las mascotas lo son todo para nosotros. Tratamos de cuidarlas y mimarlas porque son uno más de la familia. Inditex lo sabe muy bien y es por ello por lo que ha querido lanzar la primera colección del grupo de ropa y complementos para nuestros peludos. Ya empezó en el mes de enero de este mismo año aprovechando la campaña de navidad probando una colección con su firma Zara Home. Esta marca se caracteriza principalmente por vender cosas de decoración para el hogar. De esta manera pudimos ver cómo sacaron cestas de fibra naturales usadas como camitas para los perros más pequeños, cojines, collares de piel, juguetes con forma de hueso y estampados de flores, comederos y un largo etcétera. En definitiva, todo lo necesario para que nuestra mascota encajara con sus complementos en nuestras casas.

Tras el éxito de Zara Home, su hermana Zara se ha atrevido a lanzar esta nueva colección de ropa con una divertida campaña en la que nuestros caninos pueden derrochar estilo en cada pasito que den.

Sabemos que Zara se caracteriza, entre otras, por su buena forma de hacer marketing. Son expertos en inculcar moda y encontrar maneras muy peculiares de vender a través de su web/app, y esta vez lo han vuelto a demostrar con imágenes como estas.

Esta vez no han decidido contratar modelos caninos, si no que sus propias "top models" han posado con sus mascotas. De esta manera, han conseguido una campaña divertida, tierna y sobre todo natural. A conjunto con nosotras u optando por otro estilo, lo que está claro es que estas propuestas no van a pasar desapercibidas.

En esta colección encontramos variedades desde chaquetas acolchadas, chubasqueros, manta de cuadros, collares y bandanas de cuadros e incluso ¡sudaderas!

Una vez más la firma ha conquistado nuestros corazones y la de nuestros peludos, consiguiendo ser el centro de atención y estar en boca de todos.

Esta no es la primera vez que una marca lanza una colección de ropa para mascotas ya que el año pasado H&M lanzó en su campaña de navidad una colección de seis disfraces y jerséis para mascotas, pero tenían un concepto completamente diferente ya que tenía motivo navideño.

Dicho esto, os dejamos por aquí el enlace a la web por si os han creado tanta necesidad como a nosotros y queréis empezar a vestir a vuestros perros de esta preciosa colección.