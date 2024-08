Cuando pensamos en una mascota seguramente se nos venga a la mente un perro o un gato. Estos animales son los más queridos por una gran mayoría de la población y los favoritos para que sean sus fieles compañeros. Aunque, un aspecto que puede hacer que muchas personas opten por otro tipo de animal es que estos requieren tener libres varias horas del día para cuidarles correctamente.

Por ejemplo, a un perro tendremos que sacarlo tres veces a la calle para que haga sus necesidades (se recomienda que cada paseo tenga una duración de 30 minutos), además de, en casa, dedicar más tiempo a jugar con él. Asimismo, tendremos que atender cada necesidad del animal.

Es por ello que muchas personas, debido al poco tiempo libre que disponen, elija a otro animal, que requiera menos cuidados, como animal de compañía. Por ejemplo, a una tortuga, que además de llevarla al veterinario de manera periódica (o cuando sea necesario), tan solo tendremos que alimentarla y mantener limpio su acuario.

Estas son algunas ventajas de tener una tortuga como mascota

Además de que cuidar a una tortuga es muy sencillo, también conviene destacar que es económico. Y es que solo tendremos que hacer frente a gastos que tengan que ver con el veterinario, la alimentación y el espacio en el que viva, como es el acuario y los elementos que debemos colocar en él. No necesita juguetes, cama, arenero o rascador. Mantener a un perro o a un gato costaría más de 1.000 euros al año; en el caso de este exótico animal, la cantidad es bastante inferior.

Las tortugas, asimismo, son animales muy silenciosos, por lo que son ideales para las personas que valoran mucho la tranquilidad en el hogar. Además, son muy tranquilas. Teniendo a esta exótica mascota no escucharemos esos ladridos que pueden llegar a ser muy molestos en nuestro hogar, ni nos encontraremos a nuestro sofá arañado, 'problemas' habituales que trae consigo el cuidar a un perro o a un gato. La tortuga, que estará todo el día en su acuario, no nos 'molestará'.

Este animal, además, es raro que contraiga una enfermedad, siempre que lo cuidemos correctamente, claro, y es muy longevo. Si la esperanza de vida de un perro está en los 13 años y la de los gatos en 18, la de la tortuga supera los 20, aunque podría vivir todavía más proporcionándole la alimentación adecuada.

Aunque tener a una tortuga como mascota también cuenta con algunas desventajas, como que no nos va a dar tanto cariño ni muestras de afecto como lo haría un gato o un perro o que, si la soltamos por casa y no le prestamos atención durante unos pocos minutos es probable que se pierdan. Al no emitir sonidos es realmente complicado encontrarla.