El Banco Mundial se une a la lucha contra el cambio climático y abre la puerta a la financiación privada

El cambio climático es una amenaza que afecta a todos los residentes del planeta Tierra, por ello incluso desde el Banco Mundial apuestan con fuerza por la lucha por el planeta. Esto ha sido confirmado de nuevo por el presidente de esta entidad global, Ajay Banga, en las reuniones anuales entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial que han tenido lugar en Marrakech.

El compromiso con el medio ambiente se une al objetivo del Banco Mundial de erradicar la extrema pobreza en el mundo, o en palabras de su presidente, ya que se debe encontrar "una forma de financiar un mundo diferente donde nuestro clima está protegido, las pandemias se pueden controlar -o son predecibles- la comida es abundante y la fragilidad y la pobreza son derrotadas". O en otras palabras, como también ha dicho en otro punto de su intervención en Marruecos: "crear un mundo libre de pobreza en un planeta habitable", lo que constituye la nueva misión y visión del Banco. Ha añadido también que la frustración del Sur Global es "comprensible", ya que estos países son los más afectados por los problemas climáticos y "de muchas formas, están pagando el precio de la prosperidad de otros".

Ajay Banga at the 2023 #WBmeetings Plenary: This vision and mission set us on a journey that will require reimagined partnerships, a new way of working & thinking, an innovative plan to scale & replicate, and additional resources. https://t.co/gT0aXvRQnB pic.twitter.com/h0ivM0wKYo