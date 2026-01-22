40 medidas para reducir residuos de los envases de agua mineral

Ecovidrio y la Asociación de Aguas Minerales de España (ANEABE) han presentado una 'Guía de ecodiseño' con 40 medidas para mejorar la sostenibilidad de los envases de agua mineral en vidrio, un ámbito clave por su presencia en hostelería y consumo doméstico. El documento reúne recomendaciones prácticas para reducir el peso de los envases, mejorar su reciclabilidad, optimizar formatos y disminuir la huella ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

La guía, elaborada a partir de tendencias internacionales e informes técnicos de referencia, analiza todos los elementos del envase —botella, cierre y etiquetado— y también los envases secundarios y terciarios, como cajas, palés o films. Entre las propuestas destacan el uso de adhesivos menos adherentes para facilitar la retirada de etiquetas, la reducción del peso de las tapas, el impulso de formatos más ligeros, la eliminación de elementos decorativos no esenciales y el aumento del contenido de vidrio reciclado en la fabricación de nuevas botellas. También se recomienda recurrir a soluciones digitales como el código QR para ampliar información no obligatoria o a serigrafía y grabado cuando el diseño del envase lo permita.

Desde Ecovidrio, su directora técnica de Operaciones, Laura García Campo, subraya que la publicación “da un paso más para acompañar a la industria envasadora hacia el residuo cero”, apoyándose en materiales formativos, asesoramiento técnico y visitas a plantas de envasado. Por su parte, Raquel Zapatera, responsable de Asuntos Técnicos de Asociación de Aguas Minerales de España, destaca que el sector avanza “con paso firme” en la gestión responsable de las botellas de vidrio, un envase emblemático en HORECA y vehículo para ofrecer un producto natural, seguro y de calidad.

El impacto del ecodiseño ya es medible. Según los Planes de Prevención y Ecodiseño 2023-2027, la colaboración entre Ecovidrio y la industria envasadora ha permitido evitar casi 12.000 toneladas de residuos en los dos últimos años, gracias al compromiso de 446 empresas y a la implantación de más de 1.200 medidas. La fase de diseño es determinante: puede concentrar hasta el 80 % del impacto ambiental de un envase, como recuerda la Fundación Ellen MacArthur. Además, estas iniciativas ayudan a cumplir el marco normativo europeo, que fija que en 2030 todos los envases deberán ser reciclables y, cuando sea posible, reutilizables.

La nueva guía se suma a otras ya desarrolladas para sectores como vino, cerveza, perfumería y cosmética, bebidas espirituosas y alimentación, reforzando una estrategia transversal para impulsar la economía circular del vidrio en España.