¿Qué son las zoonosis?

Existen conceptos asociados a palabras que desconocemos, las típicas palabras que te pueden salir en un concurso televisivo y no sabes identificarlas aunque sepas perfectamente a qué se refiere. Una de esas palabras es la zoonosis, que no es más que una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos. Gatos, murciélagos, perros, monos, garrapatas, mosquitos, aves, roedores...Hay más de 200 tipos conocidos de zoonosis, ya que, aunque en ocasiones no repercutamos en el dato, más del 60% de las enfermedades humanas proceden de animales. Enfermedades con un largo historial de damnificados y enfermedades nueva, como el origen de la última hepatitis aguda en niños, que podría tener algo que ver con el contacto con perros.

Algunas se pueden prevenir al 100% mediante vacunación y otros métodos pero la alteración de los equilibrios naturales está provocando que proliferen este tipo de dolencias. Además, nuestra relación con los animales es cada vez más común, tanto en el medio agrícola como en el día a día del hogar, con mascotas y animales a los que se les trata como uno más en la familia, por lo que se pueden llegar a generar importantes problemas de salud pública.

Según apuntan desde la OMS, "las zoonosis también pueden causar alteraciones en la producción y el comercio de productos de origen animal destinados a la alimentación y otros usos". Y son tanto los mercados en los que se vende la carne o los subproductos de animales salvajes como los trabajadores agrícolas y las personas que viven en lugares adyacentes a zonas silvestres o en zonas semiurbanas los que cuentan con un mayor riesgo a la hora de contagiarse.

Cómo evitar contraer enfermedades zoonóticas

Así, los estudios y avances para intentar protegernos de los animales que pueden transmitir enfermedades siguen su curso. Desde el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos han elaborado una serie de pautas para evitar contraer enfermedades zoológicas. Algunas de ellas las tenemos muy presentes desde que surgiera la pandemia del Covid-19, especialmente.