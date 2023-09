La movilidad eléctrica que recorre Andalucía

EL vehículo eléctrico ha llegado, y es para quedarse. Se impone como el medio de transporte más económico, sostenible y eficiente. Cada vez más, supermercados, gasolineras, grandes superficies de ocio o centros de negocios cuentan con estaciones de recarga específicas o aparcamientos para vehículos eléctricos. Es cuestión de tiempo que se convierta en la opción elegida por todos los conductores puesto que, recordemos, en el año 2035 será, de hecho, obligatorio que todos los coches tengan un sistema de propulsión cero emisiones. Es la fecha pactada por la Unión Europea para poner fin a los coches de combustión y tener todo el parque de vehículos electrificado.

El atractivo de los vehículos eléctricos está creciendo exponencialmente por varios motivos. El primero es sin duda el incremento de la autonomía, que se ha doblado respecto a los aproximadamente 200 kilómetros que ofrecían los primeros modelos que salieron al mercado hace unos años. Además, hay ayudas públicas de hasta 8.000 euros, a través del Plan Moves III del Gobierno, que abaratan el cambio de un vehículo convencional por uno eléctrico (también la instalación de puntos de recarga se cubrirá hasta en un 80%).

Implementación Iberdrola cuenta con unos 5.000 puntos de recarga actualmente

Por otro lado, con los precios de los combustibles en su nivel más alto de las últimas décadas (y sin visos de abaratarse de momento), viajar en un coche impulsado por un motor eléctrico resulta hasta 15 veces más económico que llenar el depósito de un vehículo de combustión. Desde Iberdrola, un de las energéticas que más viene apostando por la movilidad eléctrica, señalan que actualmente «recorrer cien kilómetros cuesta 7 euros si usas un punto de recarga rápida, la mitad de lo que gasta un coche convencional. Y si lo cargas en casa por la noche, te sale a sólo a 50 céntimos».

Bien, pero, ¿Qué ocurre si no podemos recargarlo en nuestro garaje comunitario o no disponemos de una instalación en nuestra vivienda? ¿Y si queremos hacer un viaje largo?. Al igual que la autonomía de estos vehículos, los puntos de recarga también se han multiplicado en los últimos años y ya no suponen un problema si se aplica una mínima planificación. Por ejemplo, Iberdrola cuenta con unos 5.000 puntos de recarga, y otros 3.000 estarán operativos a corto plazo. Además, la eléctrica tiene acuerdos con otros operadores europeos que le proporcionan acceso a otros 100.000.

Estas cifras demuestran el grado de compromiso que tiene Iberdrola con la descarbonización de la economía mediante la electrificación del transporte. No en vano, el despliegue de infraestructura de recarga en la vía pública es una de los pilares fundamentales de su Plan de Movilidad Sostenible, donde el impulso al vehículo eléctrico es objetivo principal. Con una inversión prevista de 150 millones de euros, esta iniciativa prevé la instalación de cerca de 110.000 puntos de recarga en los próximos años, tanto en hogares como en empresas, así como en vía urbana, en ciudades y en las principales autovías y gasolineras en los próximos años.

Objetivo Andalucía debe instalar 10.000 puntos de recarga hasta el año 2025

A nivel de empresas, por ejemplo, Iberdrola está instalando puntos de carga rápida para el coche eléctrico en los aparcamientos de todas las tiendas de la compañía Leroy Merlin, a disposición de sus clientes, empleados y proveedores; e igualmente, tiene previsto instalar más de 280 puntos de recarga en un total de 37 ubicaciones de Makro. Igualmente, Iberdrola y GO Fit han alcanzado un acuerdo para el despliegue de 32 infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en las instalaciones de la cadena de centros deportivos.

Asimismo, la apuesta por el despliegue de estaciones de alta potencia se concretará en la puesta en marcha de estaciones ultrarrápidas (más de 350 kW), superrápidas (más de 150 kW) y rápidas (50 kW). Toda la energía de la red de recarga pública procede de fuentes 100% renovables, con certificado de garantía de origen.

Movilidad eléctrica en Andalucía

Andalucía se encuentra también inmersa de lleno en el camino hacia la movilidad eléctrica. Según los estudios realizados, la comunidad debe instalar 10.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos hasta 2025 para cumplir con los objetivos europeo y las administraciones públicas ya están trabajando en este objetivo, alineadas con las empresas eléctricas a través de acuerdos de colaboración.

En esta línea, uno de los proyectos más ambiciosos de movilidad eléctricas impulsados en Andalucía se localiza en los hospitales públicos. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) instalará en los próximos años un total de 308 puntos de recarga de vehículos eléctricos en sus centros sanitarios con el objetivo de impulsar la movilidad eléctrica y reducir la contaminación. Iberdrola es una de las empresas las adjudicatarias de esta concesión. Con esta contratación, el SAS sitúa sus centros dentro del mapa de los puntos de recarga para vehículos eléctricos en España y facilita la estancia en los centros a los usuarios de los servicios sanitarios que requieran hacer uso de esta tecnología.

En las ocho provincias En Andalucía existen más de 900 puntos para recargar tu coche eléctrico

Los puntos de recarga de doble toma estarán repartidos en centros sanitarios de todas las provincias y se situarán tanto en aparcamientos de uso público como en los reservados para los profesionales del SAS. Sevilla ocupa el segundo lugar en la comunidad en cuanto a puntos disponibles, por detrás de Málaga, que contará con 74. Le siguen Córdoba (41), Almería (36), Huelva (33), Cádiz (26), Jaén (25) y Granada (20). Además, Iberdrola y el Ayuntamiento de Málaga han puesto en marcha los primeros puntos de recarga de la red para el vehículo eléctrico en la capital de la Costa del Sol. La infraestructura incluye 34 equipos de recarga con dos tomas cada uno, que permiten conectar 68 vehículos eléctricos a la vez.

Una app para saber dónde recargar

En definitiva, ya es posible viajar por coche eléctrico por Andalucía. Un móvil es todo lo que se necesita actualmente para guiarse por las carreteras hasta cualquier pueblo o ciudad. Si en ese móvil el usuario de un coche eléctrico se descarga la app de Recarga Pública de Iberdrola, tendrá en la palma de la mano la herramienta perfecta para planificar viajes largos.

Esta aplicación monitoriza la mayoría de puntos de recarga disponibles en España, no solo los de la compañía, controla su estado y avisa si están operativos o están siendo utilizados por otra persona en tiempo real. Con ella podemos realizar la búsqueda del punto de recarga más próximo filtrando por tipo de conector y potencia de carga. Además, nos indica cuántos y qué tipo de cargador tiene cada estación y el precio a pagar por la recarga. La app permite reservar el cargador y hacer el pago desde el móvil, y permite además controlar la gestión de las cargas, ya sean dentro o fuera de casa, para la vida particular o profesional.

A continuación, detallamos dónde se encuentran los más de 900 puntos de recarga de Ibredrola operativos en cada provincia, según el mapa de la aplicación (también aparecen los que están en construcción actualmente y/o fuera de servicio):

Provincia de Almería: Balerma, Almerimar, El Ejido, Roquetas de Mar, Aguadulce, Almería, Huércal de Almería, Cabo de Gata, Antas, Mojácar, Vera, Carboneras, Olula del Río.Provincia de Cádiz: Algeciras, Sotogrande, Ceuta, Barbate, Conil de la Frontera, Chiclana de la Frontera, San Fernando, Cádiz, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera, Rota, Rota-Costa Ballena. Provincia de Córdoba: La Carlota, Montilla, Aguilar de la Frontera, Córdoba, Villafranca de Córdoba, Montoro, Lucena.Provincia de Granada: Almuñécar, Salobreña, Loja, Granada, Diezma, Bubión, Baza.Provincia de Huelva: La Palma del Condado, Almonte, San Juan del Puerto, Huelva, Corrales, Punta Umbría, Gibraleón, Trigreros. Provincia de Jaén: Bailén, Linares, Baeza, Úbeda, Jaén. Provincia de Málaga: Ronda, Campillos, Antequera, Estepona, San Pedro de Alcántara, Marbella, Fuengirola, Málaga, Benalmádena, Churriana, Coín, Vélez-Málaga, Casabermeja. Provincia de Sevilla: Villamanrique de la Condesa, Las Cabezas de San Juan, Los Molares, Dos Hermanas, Arahal, Alcalá de Guadaíra, Sevilla, El Viso del Alcor, Carmona, San José de la Rinconada, La Algaba, Tomares, Palomares del Río, Castilleja de la Cuesta, Gines, Lora del Río.