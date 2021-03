Carlos Campano, del equipo E. Castro, hace su primer podio de la temporada

La Yamaha YZF 450 del equipo E. Castro llevó, por primera vez este año, a Carlos Campano al podio. El sevillano llegaba con muchas ganas de hacer un buen papel después de haber estado convaleciente tras la caída de Toledo y, finalmente, logró un tercer puesto en la clasificación combinada de las dos carreras.

El sábado, Campano acabó tercero en los entrenamientos cronometrados y 14º en la manga de clasificación, reservando fuerzas para el decisivo domingo. En estas mangas acabó en cada una de las dos carreras segundo y cuarto, dominando más de la mitad de la segunda carrera y llegando así al podio en la prueba reina del fin de semana en el circuito de Albaida.

En palabras del piloto de Dos Hermanas, “ha sido un fin de semana positivo, volvemos al podio después de la mala suerte en la primera carrera. En la primera manga me encontraba bien, he ido remontado rápido y he podido pasar a casi todos los pilotos y llegar cerca de Brian Bogers. Ya en la segunda manga, he salido muy bien, en primera posición, pero iba frenando un poco el pelotón porque las costillas se me resentían bastante y sabía que me iba a costar terminar esta manga; pero bueno, he salido bastante bien, he cerrado un poco, para no dejarlos pasar al principio. A 5 o 6 minutos del final no podía más… Al final, cuarto, son buenos puntos…Esperemos que para la próxima ya pueda entrenar con regularidad, porque me veo con ritmo, me veo fuerte y solo falta, recuperarse de la primera carrera"