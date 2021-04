Coronavirus: Multas de hasta 500 euros por no llevar la mascarilla dentro del coche

La mascarilla sigue siendo un elemento vital para evitar los contagios por coronavirus, y se ha convertido en el principal medio para frenar su expansión. Por ello, la DGT endurece sus sanciones para garantizar la seguridad tanto de conductores como de acompañantes.

La normativa es clara: es obligatorio el uso de mascarilla en espacios privados siempre que nos encontremos en el mismo espacio que personas no convivientes. La única excepción a la ley es que se no se esté realizando la ingesta de alimentos o bebidas. Esto es extrapolable al habitáculo de los coches siempre que conductores o acompañantes no sean personas del mismo núcleo familiar.

Así lo establece la ley 2/2021 del 29 de marzo que hace referencia a las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. En base a esta norma, la DGT ha dispuesto duras sanciones para todo aquel que viaje con personas no convivientes y no lleve puesta la mascarilla dentro del vehículo.

Multas de hasta 500 euros

La nueva multa de la DGT por no llevar mascarilla podrá conllevar una retirada de puntos en el carné de conducir y una sanción económica que podrá ir de los 80 a los 500 euros.

¿Qué tipo de sanciones puede conllevar el no llevar mascarillas dentro del vehículo?

Si no se está usando la mascarilla mientras se viaja con no convivientes, la multa sería de 100 euros sin retirada de puntos para el conductor. Esta sanción también se aplicará si dentro del coche hay más de cuatro personas.

sin retirada de puntos para el conductor. Esta sanción también se aplicará si dentro del coche hay más de cuatro personas. Si el conductor se quita la mascarilla mientras conduce, la sanción ascendería a los 500 euros y la retirada de seis puntos del carné de conducir.

y la retirada de seis puntos del carné de conducir. Si se lleva la mascarilla colgada en el espejo retrovisor del vehículo, la multa es de 80 euros y no conlleva retirada de puntos.

¿Quiénes están exentos de la norma?

Las personas que tengan alguna enfermedad o dificultad respiratoria que se pueda ver agravada por el uso de la mascarilla, personas que por su situación de dependencia o discapacidad no tengan autonomía para quitarse la mascarilla, y personas cuya conducta pueda verse alterada al utilizar mascarilla.