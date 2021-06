DGT: multas de hasta 6.000 euros por no llevar la matrícula del coche de manera correcta

La matrícula del coche, o de cualquier otro vehículo, es uno de los elementos estructurales que más hay que cuidar. Útil para cualquier tipo de identificación, el DNI del motor es exclusivo y su falsificación, manipulación o deterioro es sinónimo de fuerte multa. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha mandado un recordatorio a todos los que olvidan su cuidado o intentan engañar a la ley.

Las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas. La infracción de esta norma se sanciona. ▶️ Manipular placa de matrícula: 6.000 € y 6 puntos. ▶️ Circular sin placa de matrícula, llevarla no visible o no legible: 200 € #RevisaTuVehiculo pic.twitter.com/UQF5lTkPy7