DS, otra marca que dice adiós a los motores de combustión

Only You, servicios exclusivos para los clientes de DS

DS ofrece una gama de servicios exclusivos para sus clientes disponibles desde la app MyDS. Se engloban bajo el nombre de Only You.

Uno de ellos es el DS Valet, que permite evitarse desplazamientos al concesionario o al taller para entregar o recibir un vehículo. Dispone de las modalidades Pick Up (recogida del vehículo y, en su caso, entrega del coche de sustitución en el lugar que indique el cliente), Delivery (entrega del automóvil una vez reparado) y Pick Up & Delivery, que combina las ventajas de ambas modalidades.

El DS Club Privilège permite reservar restaurantes con estrellas Michelin, acceder a spas o propuestas de ocio exclusivas, además de condiciones especiales en firmas de lujo de moda, tecnología o artículos de viaje.

Por su parte, DS At Your Service ofrece expertos en la Mmarca y sus productos. Tanto en el número de teléfono 91 585 19 55 como en la app MyDS o la web de la marca, dispuestos a resolver cualquier pregunta sobre productos y servicios.

DS Assistance da servicio de asistencia en carretera a todos los que realicen sus operaciones de mantenimiento en algún servicio oficial DS. Basta con llamar al número de teléfono 00 800 24 24 07 07 para que la marca movilice a sus equipos para atender al conductor en apuros. Podrán enviar un técnico para que resuelva el problema in situ o, si no esto no fuera posible, remolcarlo hasta un taller DS. En ambos casos, se garantiza una solución para que el conductor y sus acompañantes puedan proseguir su viaje. También da cobertura a pinchazos, errores con el repostaje, sustituciones de baterías o pérdida de llaves.

Rent a DS ofrece alquilar un vehículo de la marca durante un fin de semana, un puente, unas vacaciones o, incluso, algunas horas.