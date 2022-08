¿Deben llevar los patinetes seguro obligatorio?

Más de tres millones de personas usan patinetes eléctricos en España no sin inconvenientes para todo tipo de usuarios en la vía. La inexperiencia en la conducción, el desconocimiento de las normas, la falta de infraestructura propia y la mala convivencia con otro tipo de vehículos está dificultando demasiado la implantación de un elemento que se antoja importante en el ámbito de la movilidad, sobre todo en las grandes ciudades, si se quieren alcanzar algunos de los objetivos medio ambientales marcados para los próximos años.

Pero hasta el momento la realidad es otra. Los incidentes son constantes y los accidentes, cada vez más frecuentes, con algunos costando la vida de personas. En Sevilla el último episodio ha sido ver cómo dos personas circulan en patinete por el puente del Centenario ¿Pueden hacerlo? ¿A qué sanciones se enfrentan? ¿Están asegurados esos vehículos? "A diferencia de otros países europeos, en España los particulares propietarios de VMP (Vehículos de Movilidad Personal) no están obligados a asegurarlos", aclaran desde la DGT.

A diferencia de otros países europeos, en España los particulares propietarios de #VMP no están obligados a asegurarlos.Sin embargo, crece su uso, el mal uso y los accidentes protagonizados por estos vehículos.¿Seguro obligatorio, sí o no? Lee más:👉https://t.co/xB3XR87lMG pic.twitter.com/ZRbtYGE4WO — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 25, 2022

La normativa española sólo exige contratar un seguro de responsabilidad civil a los vehículos a motor, según el Real Decreto 1507/2008. Y por tales entiende "todos los vehículos idóneos para circular por superficie terrestre e impulsados a motor, incluidos ciclomotores, vehículos especiales, remolques y semirremolques, cuya puesta en circulación requiera de una autorización administrativa…".

Los VMP no son considerados vehículos a motor, por tanto, no requieren ni permiso de circulación ni seguro. A excepción de cuando lo hace una empresa de alquiler, turística...

¿Cuándo será obligatorio el seguro para patinetes?

Así que de momento no hay seguro obligatorio pero ¿cuándo será obligatorio el seguro para los patinetes? La DGT ya trabaja en la "modificación legislativa correspondiente", la cual se espera para después del verano. En otros países de Europa, como por ejemplo Francia y Alemania, esto ya es obligatorio desde el año 2019, y algunos ayuntamientos reclaman con intensidad que se haga lo mismo en España ya.

El debate está abierto. Desde la Asociación Coruñesa de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, por ejemplo, consideran que "el seguro de RC para nuestros vehículos es muy recomendable, por nuestra tranquilidad patrimonial y su bajo coste, pero no debe ser obligatorio", ya que "no tiene sentido de la proporcionalidad que a las ciclistas, que pueden ir a 45km/h no se les exija, y a los VMP que no rebasamos los 25 km/h se nos exija", con el sobre coste que ello conlleva en la subida de primas de los seguros.

Algunos usuarios consideran que en primer lugar se debería "exigir una edad mínima y si el usuario no tiene licencia o carnet de conducir un curso de seguridad vial para cuando los VPM circulen en carretera". Y la mayoría de reacciones ante la pregunta formulada por la DGT apunta a que deberían existir las mismas reglas para todos. Seguro, matrícula, ITV, permiso de conducir, etc. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Deben llevar los patinetes seguro obligatorio?