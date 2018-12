‘Heri’ Cruz gana en Andalucía con Yamaha E. Castro

Heriberto Cruz Vázquez (24 años), el piloto sevillano del Team E-Castro, se ha proclamado campeón de Andalucía de Motocross. Este título le ha llegado a Heriberto después de un año de gran dedicación y trabajo. Asimismo, la lucha ha estado muy reñida, puesto que no ha conseguido el título hasta la última manga.

“Llegamos a esta última carrera con una diferencia de dos puntos con Pedro Herrera, a pesar de tener una manga menos (Casares) estaba abajo con esa diferencia”, señala el piloto.

“De ahí que necesitaba ganar las dos mangas para llevarme el título”, continúa. “En la primera manga tuve una mala salida, estaba quinto y pude tirar fuerte hasta ponerme segundo y adelantarlo, acabando con una diferencia de 30 segundos sobre él”, afirma el piloto del Team E-Castro.

“En la segunda manga -continúa- tuve una mejor salida y me puse detrás de Butrón, haciendo una buena diferencia con respecto a mi rival directo, luego tuve una caída junto con otros pilotos”. “Fue entonces cuando Pedro me cogió, pero me levanté delante, tuvimos una lucha dura hasta el final”, señala. “Como en esta segunda manga la puntuación era doble, el que llegara primero se llevaba el campeonato”, afirma.

“Por ello estoy muy contento por el título, algo que agradezco a Eduardo Castro”, continúa. “El año que viene más y mejor”, termina este piloto.

Heriberto empezó a practicar esta afición con sólo seis años. Y desde entonces no ha dejado de participar en numerosos campeonatos. ‘Heri’ ha participado en campeonatos nacionales, europeos, mundiales y territoriales tanto de motocross como de supercross y enduro. Esta temporada ha participado y ganado el campeonato andaluz con el equipo de Yamaha E. Castro Motos.