Hyundai Staria, un gran monovolumen de aspecto futurista, siempre Diesel y hasta 4x4

El Hyundai Staria ya es una realidad en el mercado español. En un momento en el que muchos fabricantes van abandonando algunos segmentos para hacer prevalecer el lanzamiento de nuevos SUV, Hyundai ha decidido potenciar su presencia en el de los monovolúmenes con este modelo con una carrocería no precisamente pequeña: su longitud es de 5,25 m, nada menos. Cierto que será un coche de nicho, con ventas reducidas -no se espera vender de él más de 400 unidades-, pero su lanzamiento pone de manifiesto que Hyundai no quiere dejar desatendida ninguna necesidad de sus posibles clientes.

Ni tamaño -no es sólo largo, sino que su altura es de casi 2 metros: 1,99 m exactamente- ni su aspecto le hace pasar desapercibido en tanto que su diseño es enormemente característico. Desde Hyundai nos dicen que este aspecto tan futurista adelanta el que, a no mucho tardar, tendrán los vehículos polivalentes de la marca; coches eléctricos, por lo demás, que se enfocaran en diferentes tareas como la distribución en la última milla, traslado de pasajeros…

Precisamente ésta última es la especialidad del Staria, un monovolumen que ofrecerá en España siete o nueve plazas -en otros mercados incluso hay versiones de once asientos-, dependiendo de la configuración de asientos que se elija: dos delanteros, dos centrales y tres traseros, al estilo de los Chrysler Voyager o tres por fila.

Para su desarrollo se toma como punto de partida el chasis de los Santa Fe vendidos hasta hace un año, antes de ser reemplazado por el actual que comparte ya la plataforma N3 de Hyundai Motor Group con el Tucson. Elegir esa base que da pie también a contar con algunos recursos, cuando menos, sorprendentes en el Staria.

Es el caso de la tracción total que se ofrece con la configuración de equipamiento más alta de las tres posibles, la Style. Las otras dos, Maxx y Tecno, que son también las que se venden con siete asientos y no nueve, exclusivamente están a la venta en versiones de tracción delantera, si bien en todos los casos el cambio es el mismo y distinto al de los SUV con los que comparte gama: es, en este monovolumen, siempre automático con engranajes epicicloidales y convertidor de par de ocho velocidades, mientras que en los Tucson y Santa Fe hoy a la venta se recurre a cajas de doble embrague, ya sean de siete u ocho marchas. Para el manejo del cambio, el Staria tiene levas en su volante.

El motor, aunque es un 2.2 CRDi no es exactamente como el del SUV de mayor tamaño de los dos, el Santa Fe -los Diesel del Tucson son 1.6 CRDI- por mucho que coincidan en denominación. El Staria emplea también un motor de cuatro cilindros con culata multiválvula, inyección directa y turbo de geometría variable, pero con un bloque de hierro, no de aluminio, y distinta cilindrada, 2.199 cm3. Es justo, como la plataforma, el que usaba la anterior generación del Santa Fe, si bien en este SUV llegaba a ser más potente: hasta 200 CV. Rinde una potencia de 177 CV a 3.800 rpm y su par máximo es de 430 Nm entre 1.500 y 2.500 rpm.

Resulta curioso para una marca tan volcada hacia la electrificación como Hyundai -nadie da más posibilidades en torno a ella con híbridos enchufables o no, microhíbridos, eléctricos con baterías o de pilas de combustible- que este CRDI será el único motor con el que cuente este monovolumen y que, además, no tenga apoyo eléctrico. En todo caso, sin hacer a un coche tan pesado -2,2 toneladas- muy rápido, su empuje promete agilidad y suavidad. Esto último es lo que también lograrán las suspensiones sin que el balanceo o el cabeceo de la carrocería sean, antes que sus dimensiones, un hándicap cuando se circule fuera de vías rápidas.

Según Hyundai, el Staria ha sido desarrollado de dentro hacia afuera, con el objetivo de conseguir la máxima amplitud habitable y el mayor número de recursos funcionales para facilitar lo más posible la vida a bordo. Y, a la vista la facilidad de acceso con puertas traseras correderas que están motorizadas como el portón trasero, la visibilidad, la cantidad de huecos y espacios de almacenamiento disponibles o lo habitable que resulta, razón no les falta. También porque, aunque los asientos no son extraíbles, sí pueden desplazarse longitudinalmente, por ejemplo, con lo cual se puede distribuir muy bien el ya abundante espacie. Nos referimos al habitable porque la capacidad del maletero puede ser exclusivamente de 117 litros en la versión de siete plazas por 831, éste sí muy amplio, para la de nueve.

El Hyundai Staría está disponible con esas nueve plazas y tracción delantera en los acabados Maxx o Tecno por 52.990 y 54.990 euros, respectivamente, mientras que el style está siempre ligado a los siete asientos y la tracción total. Cuesta 62.990 euros.