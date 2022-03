El Kia EV6, Car of the Year 2022

El Kia EV6 se ha hecho con el premio de Car of the Year 2022, tal como se he desvelado en la ceremonia celebrada en Ginebra. A la final llegaban el Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Ioniq 5, Peugeot 308, Renault Mégane e-Tech y Skoda Enyaq iV, además del ganador.

Así, en esta “short list”, como se denomina a la selección de finalistas, figuraban seis coches exclusivamente eléctricos y uno, el 308, con versiones de combustión e híbridas, aunque en un futuro próximo también tendrá en su gama una versión eléctrica.

Los sesenta periodistas de 23 países de Europa que forman el jurado de este premio eligieron al Kia EV6 ganador con un total de 279 puntos, seguido con 265 por el Renault Mégane E-Tech y el Ioniq 5 con 261, muy distanciados estos tres del resto de perseguidores. La cuarta posición la ocupó el Peugeot 308 con 191 puntos, seguido del Skoda Enyaq con 18. Ford Mustang Mach-e y Cupra Born, obtuvieron, respectivamente, 150 y 144 puntos.

Entre los siete jurados españoles, también el Kia EV6 fue el ganador, con un total de 29 puntos y distancia por uno sólo del Ford Mustang Mach-E. Cerró el podio hispano el Peugeot 308, con 24 puntos. Renault Mégane E-Tech, con 19; Cupra Born, con 18; Ioniq 5, con 17 y Skoda Enyaq iV, con 15 conformaron las posiciones de la elección de los periodistas españoles que votan en este premio.