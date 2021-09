Nace una nueva marca de automóviles: Smart Automobile

Hace unos días, en el salón del automóvil celebrado en Múnich Smart mostraba el Concept #1, un show-car de un SUV de tamaño compacto que, ahora, hemos podido ver en vivo y en directo en Madrid. El evento en el que hemos podido ver y tocar un coche que prefigura, dicen que al 95 por ciento, como será el modelo que la marca producirá en unos meses -aquí tienes más información sobre él- ha servido también para la puesta de largo de una nueva marca de automóviles: Smart Automobile Co Ltd.

Sí, se trata de una nueva compañía con algo que ver respecto a la Smart que hasta hoy se conocía y que, propiedad de Daimler -la casa madre de Mercedes-Benz-, produce y comercializa los Smart Fortwo EQ y Forfour EQ, estos pequeños coches eléctricos de 2,70 y 3,50 m de largo.

Así seguirá ocurriendo durante un tiempo aún no definido: Daimler fabricará en la planta de Hambach (Francia) el más pequeño de ellos, el biplaza -el Forfour se ensambla en la factoría propiedad de Revoz, en Novo Mesto (Eslovenia), junto con el Renault Twingo-. Sin embargo, desde diciembre del año pasado esa factoría es propiedad de Ineos, la marca que producirá allí el Grenadier, un TT que evoca al Land Rover Defender y que estará disponible para el año que viene. Smart Fortwo y Forfour se seguirán vendiendo, como hasta hoy, en algunos concesionarios de la red de Mercedes-Benz.

Smart Automobile, dos gigantes de la mano: Daimler y Geely

Sin embargo, la nueva marca Smart Automobile ya está en marcha. Se trata de una empresa producto de una joint-venture, al 50 por ciento cada una, de la alemana Daimler y la china Geely, ésta propietaria, entre otras marcas, de algunas que se comercializan en España: Volvo, Polestar, Lotus, Link & Co… La diferencia esencial con la primera Smart, que era propiedad exclusiva de Daimler, es que ésta está participada por ambas. Además, entre las dos empresas se han repartido tareas, de modo que el desarrollo tecnológico o la producción de los nuevos Smart correrá a cargo de Geely, quien los fabricará en su macroplanta de Hangzhou (China); mientras que a Daimler le corresponderá diseñarlos.

Para su comercialización en nuestro continente se ha creado Smart Europa quien, a su vez, ha dado a luz a Smart España, con sus correspondientes departamentos comercial, de ventas, márketing, comunicación… totalmente independientes de los de Mercedes-Benz.

Así, durante un tiempo coexistirán dos Smart, creando cierta confusión: la que produce y comercializa los Fortwo EQ y Forfour EQ; y la nueva firma que, arrancando desde cero, tendrá como primer modelo a la venta el coche producido a partir del Concept #1 y que, quién sabe -la cuestión en está en discusión, nos dicen-, quizá podría llamarse Smart 1.

Este SUV se venderá en algunas concesiones de Mercedes -ni siquiera todas en las que hoy se pueden encontrar los Smart Fortwo y Forfour- en un espacio diferenciado. Serán “corners” incluso distintos a los esos Smart EQ. De hecho, hasta la fórmula de venta será diferente a ellos en tanto que la nueva Smart facturará los coches al cliente final, no a los concesionarios en los que estarán sus coches: es una fórmula de agente y no de concesión, en la que habrá vendedores específicos que mostrarán el vehículo, organizarán pruebas, etc. Incluso serán los encargados de llevar a casa del cliente el coche vendido si éste no desea acudir al concesionario, pues todos los procesos de venta se podrán realizar también exclusivamente online. En cuanto a la postventa, Smart ha llegado a un acuerdo con Mercedes-Benz, que será quien se ocupe de esas tareas en los talleres autorizados.

El primer coche de una nueva era: Concept #1

La presentación para los medios españoles del Smart Concept #1 tuvo como protagonistas a Alberto Olivera, CEO de Smart España, y a Mattias Gottwald, uno de sus diseñadores. Gottwald explicó algunas claves de su trabajo, como el posicionamiento de las ruedas en las esquinas, el cristal de 360º, el techo volante con efecto halo, el frontal inspirado en un tiburón, etc. También aclaró que “se trata de un concept muy próximo a la producción”, estimando que aproximadamente el 95 por ciento de este coche no cambiará respecto al que llegue a manos de sus propietarios.

Entre ese 5 por ciento que sí lo hará estará la incorporación de un pilar central -el concept no lo tiene- e, incluso, es más que previsible que con él lleguen las puertas traseras de apertura convencional, no opuestas a la marcha como ocurre en el Concept #1. Sus 4,29 m de largo, 1,91 de ancho y 1,70 de alto no se verían muy modificados, así como tampoco la amplitud de su espacio interior, en el que se mantendría un diseño semejante al del concept aunque en lugar de cuatro asientos individuales se incorporarán cinco plazas.

En todo caso, parece que los SUV serán la tipología de coches en la que se especializará la nueva firma, aunque desde Smart no aventuran qué ocurrirá en el futuro y centran su foco en este primer modelo.

Jimena López Quesada, Product Manager de Smart España, aportó como dato desconocido hasta ahora que la autonomía con una carga de la batería del coche de producción será de unos 430 km, lo que supondría disponer de una capacidad en ella de unos 58-60 kWh; y que dispondrá de ayudas a la conducción como corresponde en un coche actual, además de recursos como el acceso y arranque con el móvil como llave, ajustes definidos para cada conductor, techo panorámico, una pantalla de 12,8” con la posibilidad de visualización 3D que será estándar en toda la gama y actualizaciones inalámbricas. Estas, además de permitir corregir errores o fallos en el diseño del software sin necesidad de acudir a un taller, permitirán incorpora opciones a demanda del cliente. Por supuesto, también existirá la posibilidad de chequear el estado del coche desde el teléfono móvil.

La plataforma utilizada será la SEA2 Scalable Electric Architecture. Utilizaría, probablemente, baterías de iones de litio con celdas producidas por CATL situadas bajo el piso y la configuración de la tracción será muy flexible, aunque Smart aún no aporta información sobre como sería en la versión de producción del Concept #1. En todo caso, la SEA2 admitiría motores en el eje delantero y trasero, es decir, dando pie a versiones de tracción total o, exclusivamente, de propulsión. Aún habrá que esperar para conocer más sobre este nuevo SUV de la recién fundada Smart.