Polestar 4, el SUV coupé que llegará en 2024

Se ha desvelado en China el Polestar 4, el que será el cuarto modelo lanzado por la firma sueca perteneciente al grupo industrial Geely y que, a Europa, no llegará hasta principios del año que viene. Su primer mercado será China, donde está previsto que se inicie su producción a partir de noviembre. Su precio arrancará a partir de unos 60.000 euros.

El Polestar 4 es un SUV coupé eléctrico desprovisto de cristal posterior que, según Thomas Ingenlath, CEO de la marca, ha llevado a que "en lugar de limitarnos a modificar un SUV para darle una línea más aerodinámica a costa de reducir la altura y el confort, hemos diseñado el Polestar 4 desde el principio como una nueva clase de SUV coupé que da prioridad al confort y la experiencia de los ocupantes”.

Con el concept-car Precept como referencia, el Polestar 4 pretende ser eficiente desde el punto de vista aerodinámico al estar dotado de recursos como un morro bajo, manillas de puertas retráctiles, vidrios planos con lunas sin marco, alerones traseros y flujo de aire optimizado en la parte posterior.

El Polestar 4 está basado en la plataforma Sustainable Experience Architecture (SEA) de Geely y su carrocería mide 4,84 m de largo, 2,14 m de ancho y 1,54 m de alto, con una distancia entre ejes de 3,00 m que pretende obtener una gran amplitud interior.

Buscando el confort está dotado de asientos traseros reclinables, iluminación ambiental regulable o un techo panorámico, también de serie, que llega hasta la altura de los pasajeros traseros y está disponible en versión electrocrómica que proporciona diferentes niveles de transparencia, hasta la opacidad. Estos pasajeros posteriores también tienen la posibilidad de control del equipo multimedia y la climatización desde su propia pantalla.

Al no disponer de cristal posterior, el retrovisor ha sido reemplazado por una pantalla que recoge la imagen de una cámara montada en el techo, aunque puede actuar también como espejo para ver a los pasajeros traseros.

Para Maximilian Missoni, director de diseño de Polestar, “el Polestar Precept proponía una experiencia totalmente nueva al eliminar la luna trasera y retrasar la posición del reposacabezas trasero, que es muy importante para la seguridad. De este modo, los ocupantes del asiento trasero pueden disfrutar ahora de una experiencia única en nuestro SUV coupé”.

En cuanto a tecnología, el sistema de infoentretenimiento se basará en Android Automotive y la plataforma Snapdragon Cockpit incluye una pantalla panorámica de 15,4". Contará con Google integrado, incluyendo Google Assistant, Google Maps y Google Play.

Opcionalmente dispondrá de un equipo de sonido Harman/Kardon con doce altavoces y amplificador híbrido de 1.400 W. A eso hay que añadir dos altavoces en el reposacabezas de cada asiento delantero con el paquete Nappa opcional.

Tras el volante, una pantalla de 10,2" se ocupará de la instrumentación. El Polestar 4 también dispone de un head-up display con una proyección de 14,7" sobre el parabrisas que da información sobre el funcionamiento del vehículo, teléfono o navegación.

Sostenibilidad como objetivo

De cara a su producción, Polestar ha aumentado la trazabilidad de los materiales mediante blockchain. Así mismo, desde su lanzamiento se publicará una evaluación de ciclo de vida que la huella de carbono real de este modelo.

También de cara a la sostenibilidad, para los interiores Polestar ha optado por utilizar el mismo material base para todos los elementos, lo que permite que sean más fáciles de reciclar pues no es necesario realizar una separación de piezas para su reciclaje.

En cuanto a los textiles están compuestos por PET reciclado, además de vinilo MicroTech producido a partir del aceite de pino en lugar de petróleo crudo y que tiene un refuerzo textil reciclado. Por su parte, las tapicerías napa cuentan con certificado de protección animal.

También los guarnecidos son de PET reciclado, mientras que las alfombrillas están hechas con Econyl. Por otro lado, los paneles de las puertas están fabricados con polipropileno de fibra natural (NFPP), lo que reduce el uso de plástico y minimiza el peso.

Versiones de 544 y 272 CV con autonomías de hasta 600 km

Con una potencia combinada de sus dos motores de tipo síncrono de imanes permanentes de 544 CV (400 kW) y un par máximo de 686 Nm, el Polestar 4 Long Range Dual Motor será el coche más rápido de la marca. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,8 s. No obstante, también habrá versiones con, además de tracción total, con un único motor y de propulsión. En este caso, la potencia será de 272 CV (200 kW) y el par máximo de 343 Nm.

Las variantes con dos motores tendrán amortiguadores que aportarán un nivel intermedio entre el ajuste deportivos y más confortable, mientras que las llantas serán de entre 20 y 22", dependiendo de la versión.

Las dos versiones Long Range tendrán una batería de iones de litio de 102 kWh que aportará una autonomía de unos 560 km, conforme a la norma WLTP, en el caso de la versión más potente. Para aumentar su alcance, estos Polestar 4 de tracción total podrán prescindir del uso del motor delantero durante la marcha. Otra posibilidad será la de disponer de un modo de conducción que incremente temporalmente el empuje de ambos motores.

En el caso de la versión Long Range Single Motor, con sólo el motor trasero, la autonomía prevista podrá alcanzar los 600 km.

Todas las versiones podrán recibir potencias de 22 kW con corriente alterna y 200 en continua y el cargador embarcado podrá proporcionar la función V2L, de modo que permitirá la cesión de energía de la batería a dispositivos eléctricos externos. Además, los Polestar 4 tendrán de serie bomba de calor.

De cara a la seguridad, se incluyen hasta nueve airbags en el Polestar 4, así como un total de doce cámaras, un radar y doce sensores de ultrasonidos, todos de serie. Eso incluye una cámara de vigilancia del conductor que sigue los movimientos de la cabeza y los ojos del conductor para alertar de la aparición de fatiga o distracciones. Esta cámara trabajará con la detección de manos en el volante.

Paquetes opcionales

Entre los paquetes de opciones el Plus refuerza los elementos de confort y tecnología de serie; mientras que el Plus Pro añade el techo solar electrocrómico e iluminación adicional en el interior. El Nappa, que se puede combinar con el paquete Plus Pack, incluye tapicería de napa y asientos con ventilación o función de masaje, así como los altavoces extras en los reposacabezas de los asientos delanteros.

Por su parte, el Pilot Pack incluye el Pilot Assist con todas sus funciones y el Performance, seleccionable en el caso de la versión Long Range Dual Motor, añade las llantas de 22", frenos Brembo de cuatro pistones, chasis Polestar Engineered y detalles en color Swedish Gold en frenos, cinturones de seguridad y tapones de las válvulas.