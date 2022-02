¿Puede invalidarse una multa por exceso de velocidad si no está señalizado el radar?

Las multas por exceso de velocidad son las más comunes en territorio español. Cuando estas se producen, la sanción dependerá de cuánto se hubiera superado el límite de velocidad permitida.

En el caso de que el conductor circulara hasta en 20 km/h más de lo permitido, la cuantía de la multa será de 100 euros y no conllevará retirada de puntos. Es, por tanto, a partir de los 41 km/h cuando se comienzan a restar puntos en el carnet; en este caso serían dos puntos menos y una multa de 300 euros.

Las mayores sanciones se encuentran cuando se superan los límites en un margen de 51 km/h a 60 km/h, que conlleva 4 puntos y 400 euros, y cuando el conductor supera los 61 km/h a 70 km/h, supuesto en el que la sanción aumenta a 6 puntos y 500 euros.

La sanción es proporcional al peligro que conlleva para el propio conductor y para terceros exceder la velocidad, y aunque muchos usuarios deseen la invalidación de una multa, en España es un escenario difícil de contemplar.

Desestimada una multa por invisibilidad del radar móvil

Recientemente ha llegado desde Italia la noticia de que a un conductor le ha sido anulada una multa interpuesta por un radar móvil al encontrarse este escondido.

La Corte Suprema de Casación de Roma ha anulado una multa a un conductor que había alcanzado los 62 km/h en un tramo limitado a 50 km/h. Tras recurrir la sanción en dos ocasiones y ver rechazado su recurso, este conductor logró la anulación definitiva en la Corte Suprema al considerar que dicho radar no estaba señalizado.

En este sentido, es importante mencionar que la Ley en Italia es diferente a la de España, ya que allí los radares móviles deben estar "claramente identificables". En cambio, en nuestro país no hay ninguna ley que indique que se deban señalizar los radares móviles y camuflados, no así los radares fijos, que sí deben ser señalizados.

No obstante, existe una interpretación importante respecto de los radares móviles, y es que los agentes deberán colocar dichos radares "en la parte de la vía que resulte necesaria o lo requieran las necesidades del servicio o de la circulación". En este sentido, los agentes siempre habrán de colocarse en ubicaciones donde no entorpezcan el tráfico, no supongan un obstáculo o no generen una distracción.

En el caso de que una multa haya sido interpuesta en una de las condiciones anteriormente mencionadas, el conductor sí podría recurrir la sanción dado que existiría un posible motivo para apelar.

Recordemos igualmente que superar la velocidad permitida supone un riesgo extra de que un posible accidente se convierta en mortal, por lo que, ante todo, es necesario preservar la seguridad propia y la de los demás usuarios de la vía.