Ricardo Hueso, gerente: "Movitransa nace para ser más competitivos y fuertes"

Movitransa es la nueva empresa que gestiona los concesionarios oficiales de BMW y Mini en Huelva y Cádiz, una joint-venture que cuenta con casi 100 profesionales que buscan asegurar el éxito de las marcas que representa y están dirigidos por Ricardo Hueso.

Desde 2014, Hueso ha venido trabajando en diferentes departamentos del concesionario onubense: taller, ventas... Pero es ahora cuando pasa a a convertirse en el gerente de esta nueva entidad, una responsabilidad que no le es del todo ajena en tanto que anteriormente ya la ejerció en Huelva.

Movitransa es vuestro nuevo buque insignia, ¿cómo nace y en qué situación os deja de cara a cumplir vuestras metas? ¿cuáles son éstas a corto y medio plazo?

Movitransa como tal acaba de nacer, es una sociedad nueva fruto de la unión de dos concesionarios históricos de la marca en España como son Autogotran S.A, que es el concesionario oficial BMW y Mini en la provincia de Huelva; y Movijerez S.A., concesionario oficial de la provincia de Cádiz, que cuentan con más de 35 años de experiencia en el sector de la automoción y vinculación a BMW y Mini.

Esta exitosa operación la hemos realizado para ajustarnos a las demandas del sector para aprovechar sinergias y, asimismo, centralizando el control de la sociedad para, de cara al futuro, ser más competitivos, fuertes y con un claro enfoque en la satisfacción del cliente.

La meta principal es seguir prestando servicios y ofreciendo el producto BMW y Mini a todos nuestros clientes y en un futuro, por qué no, seguir creciendo.

¿Qué instalaciones y servicios se pueden encontrar en vuestros concesionarios y dónde se encuentran?

Movitransa Cars tiene cuatro instalaciones en diferentes ubicaciones de Huelva y Cádiz.

Contamos con la de Huelva en la carretera Huelva-Sevilla, con más de 9.000m2 de concesionario y una exposición dividida en dos plantas con casi 2.000m2 para la exposición de vehículos, tantos nuevos como de ocasión.

En Cádiz tenemos otras tres, destacando nuestras instalaciones de Jerez de la Frontera ubicadas en la avenida Tío Pepe con 1.000m2 de exposición y un catálogo importante de vehículos M, que son sello de identidad de nuestra marca. Además, también contamos con una preciosa instalación en Cádiz en la calle Alcalá de los Gazules, a unos metros del Océano Atlántico. Por último, tenemos Military Sales exclusivamente para dar servicio a la base de Rota.

Todas cuentan con un equipo excelente que estará encantado de asesorar a nuestros clientes en la compra de un vehículo nuevo, de ocasión o para el servicio y mantenimiento de su vehículo, pues en todas nuestras instalaciones tenemos servicio posventa.

"El Serie 5 es la berlina más equilibrada tanto de nuestra marca como del segmento premium"

En relación al producto, ¿qué esperáis de coches como el BMW Serie 5, un modelo con una gama muy abundante de opciones y entre las que se encuentra también un competitivo eléctrico, el i5?

Me atrevería a decirte que nuestro BMW Serie 5 es la berlina más equilibrada tanto de nuestra marca como del segmento premium. Ya está a la venta y es el vehículo perfecto para un viaje, para la familia, para el uso cotidiano. Y cómo no, mención especial merece la versión eléctrica, el i5, con una autonomía real superior a los 500 km y una capacidad de carga del 80 por ciento de su batería en 25 minutos. El Serie 5 un vehículo que se amolda a todos los tipos de conducción ya que es capaz de realizar largos trayectos en carretera con la conducción más confortable o en su versión deportiva con una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 4 segundos, por lo que puedes observar que podemos ofrecer diferentes emociones según la demanda del cliente.

En el mismo sentido, a nivel nacional para las ventas de BMW, que está mejorando apreciablemente los resultados respecto a 2022 con un incremento de casi un 12 por ciento, la locomotora es, claramente, un SUV, el X1, seguido del más pequeño de la familia, el Serie 1, ¿ocurre todo esto también en el caso de vuestros concesionarios?

Sí, por supuesto, nuestro número uno en ventas es el X1 porque ofrece un precio muy competitivo en un segmento con enorme peso por la moda de los SUV. Son coches que ofrecen unas posibilidades mayores que otros vehículos ya que tienes en un mismo modelo bajas emisiones para la ciudad, al mismo tiempo que confort, manejo y capacidad de carga o adaptabilidad para la carretera e, incluso, ser campero, máxime con la opción de BMW xDrive con su tracción inteligente 4x4. Pero no podemos olvidar el verdadero motivo de su éxito de ventas que es su imponente presencia y estética.

"Renovamos todo el portfolio del producto Mini el próximo año"

Y en el caso de Mini, que mejora también algo más de un 11 por ciento por comparación con 2022 en el acumulado, pese a que no ha sido un año fácil por sus renovaciones pendientes, ¿cuáles son vuestras esperanzas con los nuevos Mini y Countryman a la vista?

Mini es una marca icónica, es decir, el cliente no dice tengo un coche, dice “tengo un Mini”, un sello de identidad de nuestra marca del que muy pocas pueden presumir.

Este año 2023 hemos crecido también. Como bien dices, renovamos todo el portfolio del producto Mini el próximo año, pero eso no ha sido un hándicap para que volvamos a crecer en un año complicado y el cliente se haya animado a adquirir su nuevo Mini.

2024 es un año con expectativas muy altas con desde los nuevos Mini Hatch de tres puertas hasta el exitoso Countryman en sus versiones de combustión y eléctrica. Por ello esperamos un año también de crecimiento en la familia.

La electrificación es un hecho y en vuestras marcas la aparición de nuevos modelos específicamente eléctricos es continua. Tras haber contado con el i3, ahora disponéis de los iX1, iX2, iX3, iX, i4, i5 o i7, ¿está preparado el cliente para ellos o afronta la compra de un nuevo coche con ansiedad respecto a qué sistema de propulsión más le conviene? Lo favorable para vuestros objetivos es que para estos disponéis de una amplia oferta de híbridos con recursos técnicos muy diferentes: mild hybrid, full hybrid o plug-in hybrid.

Pues en este sentido hay un poco de todo. Tienes al cliente convencido de la electrificación y que dispone de toda la información para realizar su compra, pero también nos encontramos a quien viene a informarse de precios, baterías, cargas, autonomías, estaciones… y con esa información toma su decisión. Y, por supuesto, sigue estando el cliente de la combustión al que proponemos incluso motorizaciones con calificación energética Eco o Cero que le permiten circular por cualquier casco urbano.

Pero, respondiendo directamente tu pregunta, el cliente sí está preparado, pero no puedo afirmar lo mismo de la red de infraestructuras de carga, aún lejos de lo que necesitamos para poder cubrir la cuota de eléctricos que hay de media en Europa.

2024 va a ser el año en el que no van a faltar novedades tampoco en BMW. Se esperan el profundo cambio de uno de vuestros superventas, el Serie 1, la llegada de las nuevas generaciones de los X2 y X3, el lifting de los M3, el relanzamiento de la Serie 4 o el comentado arranque de la comercialización de la Serie 5, ¿con qué perspectivas afrontáis un año tan animado?

Correcto, como te he comentado antes en Mini, en BMW también tenemos varias presentaciones de nuevos productos como el X2 que ya están a punto de llegar las primeras unidades, con un diseño rompedor y deportivo que estoy seguro va a causar sensación por donde pase y que, además, también estrena su primera versión eléctrica. Y no nos olvidemos del X3 que renueva su aspecto para mediados de 2024, si bien aún no hay imágenes definitivas; y que estamos seguros seguirá teniendo el mismo éxito como hasta ahora.

Y por último, pero no por ello menos importante, renovamos al hermano pequeño de la familia, el Serie 1. Un superventas juvenil, deportivo, divertido y completamente digital que en su quinta generación esperamos lidere el segmento premium.

¿Cuáles son vuestras expectativas en relación al Neue Klasse? A la vista de lo que hoy conocemos, será un coche totalmente revolucionario para BMW que se aparta de las habituales recetas de la marca.

El Grupo BMW entra en una nueva era en 2025 con los modelos Neue Klasse totalmente eléctricos. La empresa está cambiando fundamentalmente para esto. Desde el diseño hasta el desarrollo y la producción, casi todo será nuevo. La Neue Klasse es el resultado de la transformación continua de la empresa con la aspiración de hacer que la movilidad individual sea más humana, inteligente y responsable. La electromovilidad, la digitalización y la circularidad están en el corazón de lo que es probablemente la mayor transformación en la larga y distinguida historia del Grupo BMW. La transformación ya impregna muchas áreas del Grupo BMW. Las declaraciones iniciales de la dirección y los hitos clave hasta el estreno en 2025 subrayan la importancia de la Neue Klasse para el Grupo BMW.