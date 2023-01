Suzuki Jimny estrena las cinco puertas aunque, de momento, no llegará a España

El actual Jimny se ha venido fabricando desde 2018 en Japón destinado al mercado local para, posteriormente extenderse en otros como el europeo. Desde 2020 dejó de venderse en España y, ahora, con la presentación de la carrocería de cinco puertas se ha vuelto a despertar la esperanza de poder contar con este pequeño todoterreno en la gama.

Sin embargo, y tal como aseguraba recientemente el propio presidente de Suzuki Ibérica, eso no va a ocurrir. Al menos, por ahora.

En su nueva configuración, con dos puertas laterales más, el Jimny mide 3,99 m, es decir, su carrocería crece a lo largo 51 cm respecto a la de tres puertas, mientras que no hay variaciones ni en anchura ni en altura en ella. Este todoterreno con tracción total sale al mercado con el mismo motor ya conocido de la variante de tres puertas, un cuatro cilindros en línea de 1,5 litros atmosférico, de inyección indirecta que, en India, declara 105 CV a 6.000 rpm y un par máximo de 134 Nm a 4.000 vuelta, asociado tanto a una caja de cambios manual de cinco velocidades como a una de cuatro.

Y este motor es, precisamente, el principal impedimento para que sea comercializado nuevamente en Europa. Las normas anticontaminación, dado que la gama de Suzuki no contaba con eléctricos que compensasen las altas emisiones del Jimny, serán de nuevo la razón por la que tampoco este modelo sea traído por Suzuki Ibérica o por cualquier otro importador oficial europeo.

Juan López Frade, sin embargo, dejaba abierta una puerta: “no se importará con ese motor”. Es decir, no tal como ha sido presentado pero, ¿qué ocurriría si el Suzuki Jimny llegase a montar un sistema de propulsión híbrido igual o parecido a los que tienen todos los demás modelos de la gama europea? Pues que, en ese caso, sí podría darse el caso de que se comercializase aquí. No es más que una esperanza no confirmada por la marca, pero que se basa en que a lo largo del año que viene quizá en Japón se ponga a la venta justamente eso, un mild-hybrid.

Y banco de órganos al que mirar, Suzuki tiene porque, recordemos, que el S-Cross, que es su modelo más moderno de la marca, cuenta con dos posibilidades, el 1.4 Boosterjet de 129 CV con una microhibridación de 48 voltios o el 1.5 de 116 CV, un híbrido convencional. Ambos son también utilizados por el Vitara, un SUV un poco más pequeño: apenas 18 cm más largo que el nuevo Jimny.