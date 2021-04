Toyota 4x4: 70 años abriendo camino

Desde que en el año 1951 el fabricante japonés fabricara su primer vehículo capaz de circular sin problemas fuera del asfalto, el legendario Toyota BJ -un modelo que sirvió para iniciar la expansión de la marca por los siete continentes incluida la Antártida-, los denominados Land Cruiser no han dejado de ser producidos y vendidos en todo el mundo hasta llegar a ser hoy en día el todoterreno más vendido, superando las diez millones de unidades en más de 170 países. Estos 70 años de éxito que han forjado la demostrada resistencia del modelo, en cualquiera de sus 11 generaciones, han ayudado a Toyota a ser reconocida como una de las marcas con mayor fiabilidad de entre los fabricantes de automóviles.

Si además de esto sumamos que la compañía japonesa resulta ser la que más tiempo y experiencia tiene en la fabricación de coches híbridos -van a hacer 25 años del lanzamiento de su exitoso Prius- y que este conocimiento hace ya unos años que empezó a utilizarlo en sus modelos orientados a la gama con uso ¨fuera de asfalto¨ como el RAV4, el resultado es una gama completa de vehículos, con más o menos ¨genes camperos¨ capaces de cubrir la demanda de los más variados y exigentes mercados.

En Motor Site hemos tenido la oportunidad de probar y confrontar en un exigente recorrido off road todos los modelos SUV y los más puros todo terreno que Toyota tiene en su catálogo hoy en día en España. Desde el exitoso Land Cruiser y el más “currante”, fornido y renovado pick up Hilux, hasta el más civilizado y pionero entre los SUV, el exitoso y moderno Rav4 o su variante más familiar y novedosa; el recién llegado Highlander, una de las estrellas del mercado americano entre los llamados E- SUV y del que os días atrás ya os informamos aquí.

Nos hemos subido a ellos en una pista de pruebas compartida por los cuatro modelos, pero con parte del recorrido más duro y específico para los más camperos: Hylux y Land Cruiser

Land Cruiser, el todo terreno más vendido de Toyota

Del reputado y conocido Land Cruiser en su moderna versión 150 poco nuevo hay que reseñar: polivalente y capaz hasta para siete ocupantes, tiene un comportamiento en el fuera de carretera que no deja de sorprender en las más exigentes condiciones, tanto por orografía del terreno a superar como por lo deslizante de la superficie en la que nos movamos.

Así, se ha ganado a pulso ocupar el primer puesto en ventas de su segmento en nuestro país durante lo seis últimos años.

Con un diseño interior más clásico, pero en el que no falta de nada, una suavidad de conducción excelente -tanto en asfalto como fuera de él-, posee unas actitudes camperas sólo al alcance de los todo terreno más “extremos”, una especie hoy en extinción y que, de los que aún perviven, pocos comparten su lujo, equipamiento y comodidad para el día a día.

El Land Cruiser 150 se ha convertido no solo en uno de los todo terreno más demandados y en un icono de su segmento, es hoy por hoy la referencia del segmento. Y para celebrar su éxito y conmemorar los 70 años de su lanzamiento Toyota ha creado la versión “70 aniversario”. En ella destaca, además de un equipamiento especial, la novedosa incorporación de un diferencial trasero totalmente bloqueable, lo que aumentará significativamente sus cualidades off road; una buena noticia para los más puristas amantes del todo terreno que no renuncian al confort y los buenos acabados y que tendrán a su disposición a partir del próximo mes de junio.

Hilux, un pickup de Toyota enfocado para más que el trabajo duro

Seguimos en la zona del recorrido más dura y cambiamos al puesto de conducción del nuevo Hilux, un vehículo que lleva tras de sí un historial de unos nada desdeñables 50 años.

Más orientado tanto a la carga y el trabajo en el campo o al más puro y radical ocio, en función de la versión que escojamos, Toyota nos propone un modelo de los denominados pick-up para un uso más específico.

A la hora de circular, permite elegir entre la tracción 4x2 para un uso más asfáltico o la 4x4 , tanto en cortas como en largas, en función del estado y la dificultad del terreno.

El Hilux permite así pasar por donde haga falta y además es capaz de hacerlo trasladando en su caja un impresionante volumen de carga y mucho más peso del que nos podemos imaginar a priori.

Sus capacidades para superar los trayectos más comprometidos son tan buenas como en el Land Cruiser pero en donde en este prima la comodidad para los ocupantes, en el Hilux se trata de transportar hasta donde sea preciso, con la máxima eficacia, la carga necesaria para realizar un trabajo o nuestro deporte favorito.

En el nuevo y llamativo acabado disponible, Invincible, prima la estética deportiva y actual frente a las versiones más “de trabajo” que prescinden de algunos de sus aditamentos.

Toyota Rav4, el SUV híbrido más popular del mercado

Toca subirse en el conocido y exitoso Rav4 y para ello variamos parte del recorrido para hacerlo más acorde a sus pretensiones como SUV, terreno donde no se maneja nada mal siempre que seamos conscientes de sus limitaciones tanto por neumáticos como por altura libre al suelo.

El Rav4 equipa un moderno motor híbrido de gasolina en las que destacan sus ajustados consumos con versiones tanto en 4x2 (218 CV) como en 4x4 (222 CV).

Para esta última equipa el sistema AWD-i (tracción total inteligente) en el que, a través de un segundo motor eléctrico de 40 kW de potencia situado en el eje trasero, genera un par extra en las ruedas posteriores cuando es necesario en función de la adherencia que demande el vehículo en cada situación.

El Rav4 se defiende bastante bien en el fuera de carretera tanto en caminos como en pistas de gravilla suelta con buena pendiente e incluso en el vadeo de pozas y riachuelos no muy profundos. Hay que ser consciente de lo que se puede hacer y lo que no, pero permite salir de la carretera y explorar caminos y zonas a las que no se llegaría con un turismo o incluso manejarse muy bien en carreteras de montaña nevadas sin necesidad de cadenas.