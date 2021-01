Vanauto, concesionario de Nissan en Sevilla, consigue el Global Award 2020

Vanauto ha sido uno de los pocos concesionarios de todo el mundo en alzarse con el Nissan Global Award, un galardón que distingue sólo a un 4 por ciento de los concesionarios con los que la marca cuenta en virtud de sus evaluaciones. Por un lado, éstas exigen superar el porcentaje de la media nacional de ventas y, por otro, los mejores índices de satisfacción de los clientes en el proceso de venta y postventa. En el caso de Vanauto, las notas obtenidas en estos campos son de 9,44 sobre 10 y 9 sobre 10, respectivamente.

Cada año, son sólo 160 concesionarios de los cinco continentes, sobre un total de más de 4.000, los que reciben este premio que, en esta ocasión, tiene en cuenta los resultados correspondientes al año anterior, 2019; si bien con la pandemia la entrega de este Nissan Global Awards 2020 se ha retrasado unos meses.

Bruno Mattucci, consejero director general de Nissan Iberia, hizo entrega “virtual” del galardón que acredita a Vanauto como una de las mejores concesiones a escala mundial. Y lo hizo, según sus palabras, en razón de “su eficiencia, calidad y profesionalidad”. Mattucci se mostró “muy feliz de que Vanauto obtenga este su primer premio, con la esperanza de que no sea el último por su trabajo impresionante”.

Por su parte, José Carranza, gerente de Vanauto, se mostró muy satisfecho con la entrega de este galardón que daba pie a esta comparecencia, expresando la clave para conseguirlo: “tenemos un equipo humano muy consolidado y que satisface lo que el mercado demanda. La experiencia con la marca nos hace disponer de una calidad sobre la media, pero también hace falta detrás un tejido empresarial como el de Catsa que apoye la acción de los concesionarios, siendo la tercera pata la comunicación con la marca. Y es que Nissan está trabajando constantemente con el equipo de las concesiones y su accionariado”.

Qashqai, a la cabeza de las ventas

En un breve repaso del panorama actual, el director general de Nissan hablo sobre “las dificultades que han supuesto 2020 por factores externos al automóvil. Aún así, en este contexto, Nissan ha llevado al Qashqai a puestos de liderazgo, siendo ya 14 años los que este modelo lo consigue”. En 2020 el Qashqai ha sido el tercer modelo más vendido, el primero de los SUV, y ha ocupado el primer puesto entre los coches vendidos a empresa y el segundo en el canal del renting”.

Mattucci hizo un análisis de la evolución del mercado el año pasado, con especial referencia a Sevilla. “El mercado global cayó aquí un 31 por ciento, pero el comportamiento de Nissan fue tres puntos mejor. Vemos oportunidad de crecimiento para 2021, con un aumento de ventas respecto a 2020 que los analistas estiman en un 30 por ciento, si bien con dos fases diferenciadas: una primera parte del año aún impactado por la pandemia y una segunda más alegre. Creemos que crossover y eléctricos son dos segmentos que tienen mucho recorrido y Nissan está bien posicionada en ambos, donde además del Qasqhai tendremos el Ariya. Este encajará con las dos tendencias al alza en el mercado”.

También hizo mención a la antigüedad del mercado “hay que considerar que el parque tiene una edad media de 12 años. Y es necesario, más que nunca, un plan de achatarramiento pues el Renove, a tenor de los resultados, no ha funcionado. Entendemos que hay que ir a medidas fiscales, como la reducción del IVA para los vehículos eléctricos que incentiven las compras. Hay que considerar que las ventas en España por cada 1.000 habitantes son 27, frente a lo que ocurre en otros países como Italia, en el que son 32; Francia, donde llegan a 33; Reino Unido, con 35 o las 43 de Alemania. Lo que nos dice que hay oportunidad para que el mercado crezca. También en cuanto a la electrificación, que creció muy por encima del descenso del mercado en 2020”.

Es el momento para los eléctricos

Para Mattucci, la sociedad está preparada para los eléctricos, “porque las ventajas han calado”y, en cuanto a Nissan, “esto supone una oportunidad con el Leaf, NV200 y los crossover”.

En la ronda de preguntas, reconoció que“desafortunadamente, los vehículos eléctricos no están desarrollando aún al nivel de otros países, pero en primer lugar es porque los precios aún son altos y no tenemos incentivación estructural para hacerlos más interesantes, así que la propuesta es trabajar sobre los impuestos”. Para Mattucci, “si el gobierno lo considera, bajarán los precios. Nosotros estamos bajando el precio del Leaf porque los volúmenes crecen y tenemos más economías de escala, pero necesitamos intervención gubernamental porque no podemos bajarlos más”. También manifestó que, a su juicio, las infraestructuras de carga ya no suponen un factor limitante, particularmente cuando los clientes de estos eléctricos con baterías son elegidos por clientes que recurren a la carga doméstica. Nissan aclara que una reducción del IVA podría llegar a triplicar el actual mercado de los vehículos eléctricos.

Nuevo Qashqai, ¿riesgo u oportunidad?

En cuanto a si el reemplazo del Qasqhai a lo largo del próximo año supone un riesgo o una oportunidad, el directivo de Nissan Iberia expresó que “sigue siendo el más vendido. Y esas ventas han generado una base de clientes que nos puede ayudar porque son clientes que están felices con su coche y a los que será más fácil convencer con el nuevo modelo. Esta es la estrategia que vamos a desarrollar, con la historia de éxito de los modelos que tenemos y la ventaja de que el nuevo aporta la electrificación” un aspecto que los clientes están demandando.