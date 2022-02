Vuelve el mítico DeLorean de Regreso al Futuro ahora eléctrico

Vuelve el mítico DeLorean de Regreso al Futuro. Esta vez lo hará como vehículo eléctrico funcional en carretera.

La marca DeLorean Motor Company anunció recientemente el proyecto en redes sociales. El famoso coche volverá a circular, esta vez, de manera silenciosa y sin contaminar. Para los seguidores más acérrimos al vehículo, uno de los elementos característicos sigue presente. Las puertas se despliegan como alas.

The Future was never promised. Reimagine today.Sign up for the premiere of the DeLorean in 2022.https://t.co/K9n8D1s5uK#DeloreanEVolved#Delorean#Auto#ElectricVehicle#Luxury#BigGame pic.twitter.com/99HsGLCswb