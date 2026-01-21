Alfa presenta el Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, una serie especial inspirada los F1 de vela

Alfa Romeo ha presentado el Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, una serie especial de producción ultralimitada que marca la colaboración entre la firma del Biscione y el equipo de vela Luna Rossa, referente de la Copa América. Con su lanzamiento se pretende ir más allá del patrocinio ejercido por la marca automovilística durante la celebración de la 38ª edición de esta prueba que se celebrará en la bahía de Napoles (Italia), haciendo converger a dos iconos del deporte de ese país en torno a la ingeniería, la investigación de materiales y una visión compartida de la innovación y el rendimiento.

Basado en la versión más radical de producción del Giulia, la Quadrifoglio, esta Luna Rossa se fabrica en la planta de Cassino y se completa mediante un trabajo artesanal que involucra a socios italianos especializados en tecnológica y acabados de máxima calidad. El modelo forma parte de los Bottegafuoriserie, el nuevo núcleo de Alfa Romeo orientado a la personalización extrema, la investigación estética y el máximo rendimiento, desarrollado junto a Maserati.

Al margen de la decoración o los acabados, es el kit aerodinámico que incorpora el que hace único a este Giulia Quadrifoglio Luna Rossa. / maxsarotto

Limitado a solo diez unidades -todas ellas ya vendidas-, el Giulia Quadrifoglio Luna Rossa dispone como elemento esencial de un paquete aerodinámico en fibra de carbono que le permite generar hasta cinco veces más carga aerodinámica que la versión estándar, manteniendo al mismo tiempo un coeficiente de resistencia notablemente bajo.

Ese paquete incluye apéndices delanteros específicos, faldones laterales en fibra de carbono y un alerón trasero de doble perfil, inspirado en los hidrodinámicos del Luna Rossa AC75. Reinterpretado para uso automovilístico, contribuye a mantener una velocidad máxima de 300 km/h, con un reparto aerodinámico del 40 por ciento en el eje delantero.

Entre lo más llamativo, su doble alerón trasero que le permite conseguir una mayor carga aerodinámica en el eje trasero. / maxsarotto

El corazón mecánico lo pone el motor V6 biturbo de 520 CV, asociado a un diferencial mecánico autoblocante.

La estética exterior rinde homenaje directo al barco Luna Rossa de la 37ª Copa América. La carrocería, pintada a mano en un tono iridiscente con efecto metálico, se combina con una librea bicolor, detalles en rojo y logotipos Alfa Romeo sobre fondo rojo. El uso extensivo de fibra de carbono visible refuerza el carácter deportivo y exclusivo del modelo.

El salpicadero integra una de las capas de las velas del barco Luna Rossa como elemento distintivo. / maxsarotto

En el interior, destacan los asientos Sparco con tapicería específica, los acabados en carbono y un detalle único: una fina película integrada en el salpicadero que procede de una de las capas de la vela original del equipo Luna Rossa, que convierte cada unidad en una auténtica pieza de colección.

