Cuatro apps para saber cómo está el tráfico y evitar los atascos

Las prisas son malas consejeras. Y muchas veces por querer llegar a un lugar lo antes posible, nos metemos en el coche y emprendemos marcha directamente. En ocasiones, minutos después nos vemos sumergidos en un atasco y finalmente llegamos mucho más tarde de lo previsto.

Esta situación podría haberse evitado consultando antes la situación del tráfico, algo que puede hacerse con varias aplicaciones desde nuestro teléfono móvil. La más conocida es Google Maps, que al decirnos la ruta que debemos hacer para llegar a nuestro destino nos informará de la congestión que haya en la carretera. Vamos a ver otras opciones también muy interesantes:

ViaMichelin

La aplicación que proviene de la empresa más famosa fabricadora de neumáticos ofrece todo lo que un conductor necesita: mapas en 3d con guiado de voz, navegación GPS y, por supuesto, las rutas con el tráfico a tiempo real. Se puede incluso calcular los gastos totales de gasolina a los que tienes que hacer frente según el consumo que tenga tu vehículo.

Waze

Esta aplicación no solo te informa sobre el tráfico que hay en la ruta que has seleccionado, sino que también tiene otros puntos a favor como un aviso cuando vayas a superar la velocidad permitida en la vía, para que así aminores y te ahorres una multa, además de escuchar música o podcasts dentro de su app. Waze también te encuentra la gasolinera más barata dentro de tu ruta, para que no pagues de más por el combustible.

SocialDrive

En SocialDrive son los propios conductores los que notifican, por ejemplo, que un tramo está muy congestionado, algo que luego tienen que verificar los administradores de la aplicación, por lo que suele ser fiable y actualizada en cuanto a la situación del tráfico. Algo que es muy interesante de esta app es que te manda avisos sobre situaciones relacionadas con la carretera que se estén produciendo cerca tuya, por lo que estás informado a tiempo real de todo lo que ocurra a tu alrededor.

Coyote

Esta aplicación funciona en 23 países europeos, así que cuando se realice un viaje fuera del país también puede sernos de gran ayuda. Su punto fuerte son los avisos en directo sobre atascos, accidentes, vehículos parados, estrechamientos u otros peligros que se pueden encontrar en la vía como objetos o situaciones de visibilidad reducida. También dispone de navegación GPS, que puedes adaptar según tus preferencias (carretera, autopista, peajes, etc) y en la que te informará a tiempo real de los atascos, con la situación del tráfico actualizada a tiempo real.