Examinarse del carnet de conducir puede ser una de las experiencias más frustrantes y traumáticas si no eres capaz de tomártelo con paciencia y aplacar los nervios. Una vez conseguías hacerte con el papelito rosa o con el actual modelo formato de tarjeta de crédito tu máxima aspiración es no perderlo nunca más. Pero nada es para siempre y debemos estar atentos a la hora de renovarlo. Hay que renovarlo cada diez años hasta los 65 y a partir de entonces de cinco en cinco año años, hasta que se vayan acortando los plazos con revisiones anuales por la edad. Y estar muy atento a la fecha de caducidad si no quieres tener consecuencias. La gran duda de muchos es la siguiente: me ha caducado el carnet de conducir, ¿tengo que volver a examinarme? La respuesta, a continuación.

Es obligatorio conducir con el carnet vigente. Para ello tienes desde tres meses antes de la fecha de caducidad indicada en el documento para agilizar los trámites y que no te pille en fuera de juego. Desde la DGT recomiendan no dejarlo para el último momento porque si la validez del permiso expira te expones a la consecuencia ¿volver a examinarte? ¡No! Si te caduca el carnet de conducir, no debes examinarte de nuevo a la hora de renovarlo, pero deberás dejar de conducir si lo que no quieres es exponerte a una multa de 200 euros.

Cuándo hay que renovar el carnet de conducir

No existe un período posterior a la caducidad del carnet para renovarlo. Esto quiere decir que puedes llevarte años y años sin conducir con la licencia caducada, pero sin coger el coche. En el momento que decidas que vas a volver a conducir, debes tener el carnet renovado, algo que podrás hacer en cualquier momento y que algunos aseguran que se puede renovar el carnet de conducir en 15 minutos y sin ir a la DGT.

Para ello deberemos acudir a un centro médico autorizado, donde realizan tanto las pruebas de aptitud psicofísica como los trámites de Tráfico. Necesitarás el DNI y una fotografía, así como pagar el recibo de las tasas, algo que se encarga de gestionar el centro una vez superado el pertinente test. También te queda la opción de hacerlo tu directamente y con el documento que acredita que has superado el examen médico, acudir a tráfico, rellenando el impreso oficial para renovar el carnet. Eso sí, nada de examen teórico ni práctico. Únicamente el examen médico.