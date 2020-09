Cómo desinfectar tu coche del COVID-19

Llevar al hijo de los vecinos al colegio, recoger a tus padres para trasladarlos hasta el centro de salud, viajar con un compañero de trabajo… incluso prestar el coche a un amigo. Todas éstas son situaciones habituales que, con la crisis del COVID-19, puede plantear un potencial peligro para los ocupantes de un coche.

Por eso es recomendable, tras cada uso del vehículo con una persona no conviviente, realizar unas sencillas operaciones de limpieza del mismo que pueden permitirnos prevenir riesgos de contagios, más ahora que la segunda ola parece más fuerte que nunca.

Para la limpieza es recomendable que uses mascarilla y que tengas guantes de látex e higienizantes a mano. Son elementos que sería recomendable llevar siempre en el coche para usarlos cuando, por ejemplo, paremos en una gasolinera a repostar.

En la medida de lo posible, lo esencial si viajas en un coche, es tocar los menos elementos posibles y, tras cada desplazamiento de riesgo, desinfectar los elementos que hayan estado en contacto con las manos.

Para ello pueden emplearse agua y jabón -también en la tapicería-, sin excederse para evitar decoloraciones, o productos que tengan, cuando menos, un 70 por ciento de alcohol. Es importante no abusar de ellos sobre los materiales del habitáculo para reducir el riesgo de dañarlos. Existen, en todo caso, toallitas antibacterianas específicas que pueden ayudar a la limpieza del vehículo.

Evita el uso con lejía o agua oxigenada, en tanto que podrías dañar las superficies en las que utilices estos productos, del mismo modo que el amoniaco debe estar lejos, por ejemplo, de las pantallas táctiles.

Por otro lado, una buena media es ventilar el coche antes o después de usar el coche, incluso manteniendo las ventanillas abiertas durante unos instantes en marcha.

Cuánto tiempo dura el coronavirus

En los plásticos y algunos mandos, según un estudio de The New England Journal of Medicine recogido por Toyota, pueden permanecer hasta 72 horas. En el acero y otros metales, como los de los tiradores de las puertas o las piezas exteriores, de dos a tres días. En el aire del habitáculo, hasta tres horas; mientras que en monedas de cobre que podamos llevar en el coche -las de dos euros están hechas de una aleación con níquel y las de 5, 2 y 1 céntimo son de acero recubierto con cobre-, 24 horas. En cuanto a las tapicerías, no hay datos concluyentes.