Dos puntos del carné de conducir más para los conductores que circulen por la derecha

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene previsto añadir dos puntos más al carnet de conducir a todos los conductores que circulen habitualmente por la derecha en las vías de doble sentido. Esta medida, que entrará en vigor a partir de enero de 2024, busca premiar los buenos hábitos al volante y fomentar una conducción más segura en las carreteras españolas.

Según fuentes de la DGT, la iniciativa surge tras analizar los datos de siniestralidad vial de los últimos años, que revelan que circular por la derecha reduce significativamente el riesgo de accidentes. "Queremos reconocer a aquellos conductores que adoptan esta práctica de forma habitual, ya que contribuyen a mejorar la seguridad vial y a reducir la congestión del tráfico", señaló un portavoz del organismo.

La medida se enmarca en el compromiso de la DGT por promover una cultura de seguridad vial y reconocer las buenas prácticas de los conductores. Además de los dos puntos extra, la institución también está estudiando otras iniciativas para incentivar comportamientos responsables al volante, como descuentos en la renovación del carnet o la posibilidad de participar en cursos de formación gratuitos.

Aplicación de la medida

La DGT ha detallado que la asignación de los dos puntos extra se realizará de forma automática a través del Sistema del Permiso por Puntos. Los conductores no tendrán que realizar ningún trámite adicional para beneficiarse de esta bonificación.

No obstante, el organismo ha aclarado que la medida no se aplicará a aquellos conductores que hayan sido sancionados por infracciones relacionadas con la circulación por la izquierda en los últimos dos años. "Queremos premiar los buenos hábitos, pero también ser justos con quienes no cumplen las normas", apuntó el portavoz.

Para garantizar la correcta aplicación de la medida, la DGT utilizará los datos recogidos por los radares y cámaras de vigilancia distribuidos en las carreteras españolas. Estos dispositivos permitirán identificar a los conductores que circulan habitualmente por la derecha y registrar su comportamiento en el Sistema del Permiso por Puntos.

El Sistema del Permiso por Puntos en España

El Sistema del Permiso por Puntos se introdujo en España en el año 2006 con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Bajo este sistema, cada conductor dispone de un crédito inicial de 12 puntos que puede perder en caso de cometer infracciones de tráfico.

A lo largo de los años, el sistema ha demostrado su eficacia en la reducción de accidentes y en la concienciación de los conductores. Según datos de la DGT, desde su implantación, el número de fallecidos en accidentes de tráfico se ha reducido en más de un 50%.

Con la incorporación de los dos puntos extra por circular por la derecha, la DGT busca dar un nuevo impulso al Sistema del Permiso por Puntos y seguir avanzando en la mejora de la seguridad vial en España. Esta medida se une a otras iniciativas recientes, como el endurecimiento de las sanciones por el uso del móvil al volante o el aumento de los controles de alcohol y drogas.

Circular por la derecha: una práctica segura y eficiente

Circular por la derecha en las vías de doble sentido no solo reduce el riesgo de accidentes, sino que también contribuye a una conducción más eficiente y fluida. Al mantenerse en el carril derecho, los conductores facilitan los adelantamientos y evitan entorpecer el tráfico, especialmente cuando circulan a una velocidad inferior a la permitida.

Además, esta práctica permite una mejor visibilidad de la señalización vertical y horizontal, lo que facilita la anticipación y la toma de decisiones al volante. Los conductores que circulan por la derecha también tienen un mayor margen de maniobra en caso de imprevistos o situaciones de emergencia.

Sin embargo, es importante recordar que existen situaciones en las que está permitido y es necesario circular por el carril izquierdo, como al realizar adelantamientos o cuando las condiciones del tráfico lo requieren. En estos casos, los conductores deben extremar las precauciones y asegurarse de que la maniobra se realiza de forma segura y respetando las normas de circulación.

Concienciación y formación: claves para una conducción segura

Más allá de las medidas incentivadoras como la bonificación de puntos por circular por la derecha, la DGT insiste en la importancia de la concienciación y la formación de los conductores para lograr una conducción más segura y responsable.

En este sentido, el organismo desarrolla campañas informativas y de sensibilización dirigidas a todos los usuarios de la vía, con el objetivo de promover buenos hábitos al volante y prevenir comportamientos de riesgo. Estas iniciativas incluyen spots publicitarios, jornadas de educación vial en centros educativos y colaboraciones con entidades públicas y privadas.

Además, la DGT ofrece cursos de formación y reciclaje para conductores, tanto presenciales como online, en los que se abordan aspectos relacionados con la seguridad vial, la normativa de tráfico y las técnicas de conducción eficiente. Estos cursos permiten a los usuarios actualizar sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades para afrontar los retos de la conducción moderna.

En definitiva, la incorporación de los dos puntos extra por circular por la derecha es una medida positiva que refleja el compromiso de la DGT por mejorar la seguridad vial en España. No obstante, este tipo de iniciativas deben ir acompañadas de una labor constante de concienciación y formación de los conductores, así como de inversiones en infraestructuras y tecnología que permitan hacer frente a los desafíos de la movilidad del futuro.