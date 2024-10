Si consumes estos productos, ¡cuidado!, podrías dar positivo en un control de Tráfico sin saberlo

Sorprendentemente, ciertos alimentos y productos cotidianos podrían hacerte dar positivo en un control de drogas de la DGT, incluso si no has consumido sustancias ilícitas. ¿Te imaginas perder puntos en tu carnet de conducir o tener que afrontar una multa por algo que comiste? Esto puede ser algo que no te agradaría en absoluto, y más si vas cumpliendo con todas las normas y de la nada, puntos quitados. Lo raro, es que los alimentos que vamos a repasar podrían hacerte pasar un muy mal trago.

El caso más conocido es el del pan de semillas de amapola. Aunque parece un snack saludable, puede desencadenar un resultado positivo en opioides, ya que las semillas contienen trazas de morfina. Estas semillas, utilizadas comúnmente en la repostería y panadería, provienen de la misma planta de la que se extrae la morfina y la heroína. Si bien el contenido de morfina en las semillas de amapola es muy bajo, consumir grandes cantidades podría acumular suficientes trazas en el organismo como para alterar los resultados de un test de drogas.

De igual manera, algunos jarabes para la tos, ricos en codeína, pueden alterar los resultados de las pruebas. La codeína es un opioide utilizado como antitusivo y analgésico en muchos medicamentos de venta libre. Aunque su uso está regulado, su consumo en dosis elevadas o prolongadas puede dar lugar a falsos positivos en los controles de drogas. Es importante seguir siempre las indicaciones del prospecto y consultar con un profesional médico ante cualquier duda.

Alcohol oculto

Incluso, ciertos enjuagues bucales y productos con alto contenido de alcohol, como los caramelos con licor o postres con ron, pueden elevar tu nivel de alcohol en sangre más de lo esperado. Muchos enjuagues bucales contienen un alto porcentaje de alcohol en su formulación, llegando en algunos casos hasta el 25%. Utilizar estos productos justo antes de someterse a un control de alcoholemia podría dar lugar a resultados alterados. Del mismo modo, el consumo de dulces o postres elaborados con bebidas alcohólicas, aunque sea en cantidades moderadas, podría incrementar los niveles de alcohol en el organismo.

Por eso, antes de ponerte al volante, es fundamental que sepas qué has consumido. Aunque la DGT está mejorando la precisión de sus controles, un error puede costarte caro. ¿Quién iba a pensar que un inocente panecillo podría meterte en un lío?

Precaución al volante

Ante esta situación, los expertos recomiendan extremar las precauciones antes de conducir. Si has consumido alguno de estos productos y tienes que someterte a un control, lo mejor es informar a los agentes y solicitar una segunda prueba de confirmación en caso de dar positivo. También es aconsejable esperar un tiempo prudencial después de haber ingerido alimentos o usado productos con contenido alcohólico antes de ponerse al volante.

Es importante recordar que, aunque estos casos de falsos positivos son poco frecuentes, las consecuencias de dar positivo en un control de drogas o alcohol pueden ser muy graves, incluyendo multas, pérdida de puntos en el carné e incluso la retirada del permiso de conducir. Por ello, la mejor recomendación es evitar cualquier sustancia que pueda alterar nuestra capacidad al volante y conducir siempre con precaución y responsabilidad.

En conclusión, aunque pueda parecer sorprendente, ciertos alimentos y productos de uso cotidiano pueden interferir en los resultados de los controles de drogas y alcohol de la DGT. Conocer esta información y actuar en consecuencia puede evitarnos disgustos y problemas legales al volante. La seguridad vial es responsabilidad de todos, y estar informados es el primer paso para una conducción responsable y segura.