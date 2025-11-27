Ford anuncia una actualización del Puma Gen-E con más autonomía y el sistema BlueCruise

Ford recibirá a lo largo de 2026 mejoras en el Puma Gen-E un SUV de 4,21 m de largo en su versión exclusivamente eléctrica.

Así, este modelo que se lanzó con un consumo de 13,1 kWh/100 km y una autonomía de hasta 376 kilómetros con una recarga, superará con esa optimización un alcance con una carga, y conforme a la norma WLTP, de 400 kilómetros. Ford trabajará para ello sobre la batería.

El sistema BlueCruise que incorporará el Puma Gen-E permitirá circular sin necesidad de llevar las manos sobre el volante.

Además, el Gen-E incorporará en la próxima primavera, al igual que el Kuga o el Ranger híbrido enchufable, la tecnología denominada por la marca como BlueCruise y siempre que dispongan del paquete de Asistencia al conductor. Esta actúa basada en el control de velocidad de crucero adaptativo inteligente que controla dirección, aceleración, frenada, posicionamiento en el carril y distancias de seguridad, además teniendo en cuenta señales de tráfico. Para ello utiliza radares y cámaras, una orientada hacia la carretera y otra hacia el conductor.

Este sistema de conducción sin manos en el volante pero la vista en la carretera -para no hacerlo habría que cumplir el nivel SAE 3, cuando esta tecnología cumple SAE 2- ha sido desarrollado por Ford y permite circular de manera autónoma en autopistas y autovías que están habilitadas como Blue Zones. Estas ocupan en quince países europeos más de 135.000 kilómetros en diferentes países.

El Puma Gen-E será el vehículo más pequeño de la gama Ford equipado con esta tecnología, ya disponible en el Mustang Mach-E desde 2023 y tiene como objetivo facilitar los viajes largos y mejorar la comodidad en desplazamientos diarios con tráfico denso, al actuar con paradas y arranques automáticos.

Ford ha anunciado que los precios y modalidades de suscripción se anunciarán más adelante.