La aseguradora sevillana 'Hello Auto' devolverá a sus clientes el coste de sus seguros durante el confinamiento

La aseguradora Hello Auto ha decidido devolver a sus clientes el 100% de los importes pagados por sus seguros durante el estado de alarma decretado por el Gobierno el pasado 14 de marzo para contener la pandemia del coronavirus.

En un comunicado, la compañía ha explicado que muchos de sus asegurados no están haciendo un uso normal de sus vehículos debido a las restricciones actuales, lo que reduce tanto el riesgo como los accidentes.

"Pensamos que en esta situación extraordinaria todos los sectores y empresas deben adoptar medidas extraordinarias. Por eso, hemos decidido no cobrar estos meses de confinamiento a nuestros asegurados, porque nos parece que no sería justo para ellos", ha explicado el presidente de Hello Auto, Manuel Santiago.

De esta manera, la empresa devolverá a sus clientes el coste de sus seguros y se une así a otras aseguradores que en países como Estados Unidos o Francia están llevando a cabo esta iniciativa, que se aplicará tanto a los nuevos clientes como a los ya existentes.

Una aseguradora innovadora

La aseguradora Hello Auto se presentó recientemente como una compañía que ofrece precios personalizados para cada cliente, gracias a un asistente que mejorará la conducción de sus asegurados.

Con capital español y licencia de la Dirección General de Seguros, Hello Auto entregará a sus clientes un asistente de conducción que ofrece servicios a los conductores, convirtiendo sus vehículos en coches conectados.

"Gracias al asistente de conducción, el más avanzado del mercado, la compañía hace una propuesta clara: ¿Conduces bien? Paga menos. Así de simple. Hello Auto es directo, claro y transparente en las condiciones que ofrece a sus clientes, garantizando, además, que el asegurado pueda ahorrar hasta un 50% anualmente", ha subrayado la empresa.

Entre sus características, este dispositivo, llamado Hello Auto Connect, posee detección automática de accidentes y el sistema eCall. También cuenta con una cámara que permitirá al cliente evitar ser culpado de un accidente del cual no ha sido responsable.

Hello Auto Connect también permite aumentar la seguridad de los vehículos, conociendo en todo momento la ubicación del coche; recibiendo alertas de robo o movimiento en el móvil; y, de manera opcional, ofrece la posibilidad de bloquear el arranque del vehículo mediante un sistema antirrobo. Asimismo, incorpora el 'modo parking' en el que el coche avisa en caso de recibir algún impacto mientras se encuentra estacionado.

En ruta, como asistente de conducción, dispone de avisador de radares, asistente pasivo de velocidad y análisis de rutas realizadas, "lo que permitirá a los asegurados conducir de forma más segura y recibir información sobre su forma de conducir, con el objetivo de mejorarla y que puedan reducir el coste de su seguro".

El proyecto, en su nacimiento, ha recibido el apoyo de reaseguradores como Munich Re, Mapfre Re, Swiss Re, Scor y QBE España, entre otros.